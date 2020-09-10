Это первый и последний раз: У Зеленского наконец объяснили, о чем договорились с боевиками

Народный избранник от партии "Слуга народа" Богдан Яременко обратил внимание украинцев на то, что российские силы на Донбассе сорвали инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов, поскольку боевики выдвинули новые требования, которые не обсуждали накануне на заседании ТКГ. Нардеп рассказал, что он общался с одним из участников переговоров, украинским военным. Он стал утверждать, что ситуация выглядит кардинально иначе, чем пытаются представить. По словам члена команды Зеленского, патрулирование — это нечто длительное, однако сейчас речь идет о верификации, то есть фактически проверке позиций в одном месте. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Украинская переговорная группа добилась того, чтобы были сохранены хотя бы какие-то минимальные условности. Чтобы все это происходило параллельно, чтобы украинская сторона также в этом же месте верифицировали позиции российских наемников на Донбассе", — заявил Богдан Яременко.

По его словам, речь идет о сближении сторон — Украины и российских наемников — на расстояние, которое позволит осмотреть позиции и убедиться, что ничего нового на них не обнаружено. Все это должно происходить под контролем ОБСЕ.

"Поэтому это не инспектирование, не совместное патрулирования. Никто не будет ходить и заглядывать в украинские блиндажи и окопы. Никто не будет разглядывать позиции ВСУ со спины. Наши военные не будут ходить в патрули вместе с наемниками РФ", — заявил депутат.

Представитель команды Владимира Зеленского обратил внимание на то, что это должно быть одноразовой акцией — на этом настаивает как Украина, так и ОБСЕ. Он отметил, что пророссийские силы не смогут использовать этот прецедент, чтобы провокации со стороны Пушилина или любого другого продолжались на других участках границы. Яременко подчеркнул: даже если Кремль будет придумывать, что Украина пошла на какие-то прямые переговоры с ОРДЛО, а нет сомнений, что российская пропаганда будет распространять фейки, это — не так.

"Чтобы это ни было — это первый и последний раз", — отметил Богдан Яременко.

Как сообщал ONLINE.UA, стало известно о новых провокациях боевиков на Донбассе, которые зафиксировала СММ ОБСЕ.