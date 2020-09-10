Когда украинцы обогнали мир - хирург Колесников рассказал, как удивлял иностранных профессионалов

Украинские врачи еще более 30 лет назад начали удивлять мир своим опытом и разработками. Как именно — рассказал профессор Евгений Борисович Колесников, который стал соавтором "золотого стандарта" в хирургии морбидного ожирения и получил многочисленные награды в области медицины. Признан на международном уровне специалист начинал свой профессиональный путь с Одесского медицинского университета. Ему удалось попасть в команду молодых врачей, наставником которой стал сам академик Александр Шалимов — они работали над технологией лапароскопической хирургии. В 1980 о новизна таких средств они не задумывались, не знали об их труд и за рубежом — только позже оказалось, что именно украинские хирурги стали едва ли не первыми в мире, кто широко обрабатывал лапароскопию. Об этом в эксклюзивном интервью врач Колесников рассказал ONLINE.UA.

Тягу к новым знаниям, освоение новых практик — это черты, которые должны быть у каждого хирурга и врача, считает Евгений Борисович. Сам он завершил и защитил кандидатскую диссертацию в начале 1980-х . Ее предметом стала разработка новых хирургических вмешательств, которые проводили в сочетании с сорбционными методами детоксикации — подход будущего медицинского светили к труду стал пионерским даже за рубежом. Он стал автором специальных сорбентов, методов и портативного оборудования для выведения токсинов из крови и лимфы.

Намерение распространять практику привел молодого хирурга к лапароскопии — как было упомянуто выше, эти технологии находились в начале своего развития, однако никто не знал, насколько украинцы продвинулись на этом пути.

"Это было впервые в мире в начале 80-х годов прошлого столетия, о чем мы тогда не знали, и заявили о своих пионерских исследованиях в этой области позже. Первая небольшая статья об этом была опубликована в 1985 году в журнале «Клиническая хирургия». На тот момент было трудно заявлять в международной медицинской прессе, потому что на все работы, имеющие важное значение в СССР накладывали гриф «Для служебного пользования». Так ДСП было наложено как на статью, так и на мою докторскую диссертацию. И только спустя годы мы смогли об этом говорить. Последний мой доклад об этом был на Всемирном конгрессе Международной академии медицинских наук в 2018 году в Королевском колледже хирургов и врачей в Глазго (Великобритания). Там у меня было два доклада, один из которых был о том, что Украина была в начале этих исследований в мировой истории", — пояснил Евгений Борисович.

Практика и способности Колесникова поразили иностранных коллег, один немецкий медик специально прибыл из-за границы, чтобы ознакомиться с лапароскопической техникой. Для украинского специалиста это открыло дорогу в Германию — сначала на месяц, а потом на целый год. После этого он сотрудничал с медиками в Соединенных Штатах.

Напомним, что Евгений Борисович Колесников — ирург высшей категории, профессор кафедры общей и неотложной хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и одновременно профессор Киевского медицинского университета (с преподаванием хирургии на английском языке), доктор медицинских наук, профессор, член Ассоциации последипломного образования Гарвардского университета (США), вице-президент Всеукраинской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, член Американской академии косметической хирургии, лауреат Премии и Медали Международного колледжа хирургов (США) и Государственной премии Украины, академик Международной академии медицинских наук (IMSA), ведущий хирург медицинского центра Deva Clinique.