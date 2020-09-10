Зеленский и Меркель провели экстренные переговоры - в чем дело

10 сентября стало известно, что глава государства Владимир Зеленский провел срочные телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Отмечается, что украинский лидер рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленных на достижение мира в регионе. Кроме того, президент Украины поблагодарил немецкую власть за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Также была отмечена близость позиций официальных Берлина и Киева относительно событий в Республике Беларусь. Владимир Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", — подчеркнул украинский лидер.

Лидер ФРГ заверила, что ее команда будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. Кроме того, она напомнила о важности выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в нормандской формате, прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня. Также стороны подчеркнули важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров «Нормандской четверки».

Ангела Меркель заверила, что наша страна может рассчитывать на поддержку ФРГ и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе.

"Была отмечена близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь. Владимир Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси", — сообщает ОП.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель подчеркнула, что химическая атака на Навального была направлена не в сторону Германии и поэтому является настоящей проблемой для всего Европейского Союза.