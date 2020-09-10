Новости

Лента новостей

Санкции против России - в ЕС приняли важное решение насчет агрессора

Политика | Читати новину українською
Санкции против России - в ЕС приняли важное решение насчет агрессора Україна та ЄС (фото — відкриті джерела)

В Совете Евросоюза приняли долгожданное решение о санкционного давления на Россию. Официальный Брюссель согласовал продление рестрикций, которые ввели более 6 лет назад через агрессию против Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба международной структуры.

По обнародованным подробностями, речь идет о индивидуальные санкции, они направлены против лиц, ответственных за посягательство на украинском суверенитет и территориальную целостность.

"Сегодня Рада решила продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021", — говорится в заявлении Совета.

Действующие рестрикции — это ограничения на путешествия, замораживание активов. В таком "черном списке" сейчас находятся имена 175 человек и наименование 44 субъектов хозяйствования.

Решение о продлении Совет ЕС принял письменно, предполагается, что все соответствующие документы обнародует Официальный журнал содружества уже в пятницу, 11 сентября.

Согласно неофициальным данным, вскоре также европейская сторона расширит санкционный список, его дополнят 15-ю позиции в связи с противозаконным строительством так называемого крымского моста.

Санкции против РФ через агрессию в Украине вступили в силу весной 2014 года. Кроме персональных ограничений Брюссель ввел экономические, которые нанесли удар по нескольким направлениям.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство иностранных дел Украины призывает Брюссель к расширению санкционного удара. По словам заместителя министра Эмине Джапаров, без жесткой реакции не должны остаться выходки Кремля в Крыму после его оккупации, прежде всего речь идет о крымском городов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: санкции, полмтика, давление, Украна, Россия, агрессия, Крым, вторгнення, война
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 145612 +2582
Выздоровели 65877 +1174
Летальные 3023 +44

Данные МОЗ Украины
Обновлено:20:11, 10.09.2020

Онлайн референдум
  • Полгода с коронавирусом: продолжаете ли вы соблюдать карантин?
  • 59%
    41%

    Ответили 151092

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...