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Главная причина - карантин: ООН бьет тревогу из-за новой серьезной проблемы

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Главная причина - карантин: ООН бьет тревогу из-за новой серьезной проблемы Фото з відкритих джерел

В ООН рассказали о еще одной проблеме, с которой столкнулся мир из-за пандемии коронавируса — по словам экспертов, в результате затяжного карантина количество детских браков резко возросло. Более того, стоит обратить внимание на то, что в ближайшие десять лет их может стать больше на 13 млн. Что важно понимать, в Кении, где школы закрыты до января 2021, вырос уровень подростковой беременности. В Малави, где 42% девочек выходят замуж до 18 лет, участились случаи подростковой беременности, изнасилований и заключения детских браков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Guardian

"Если сравнивать с 2019 годом, с марта по май 2020 года количество детских и принудительных браков в Малави увеличилось на 83%. А количество изнасилований, связанных с детскими браками, выросло на 151%. VSO провела исследование в четырех сельских районах Непала, где действуют программы Sisters for Sisters. Несовершеннолетних девушек опрашивали, как изменилась их жизнь после введения карантина. 89% респонденток рассказали, что вместо учебы в школе вынуждены выполнять домашнюю работу или вести сельское хозяйство. За три месяца со 152 несовершеннолетних девушек 11 заставили выйти замуж" , — говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики из Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) озвучили неожиданный прогноз, что в течение следующих 10 лет из-за закрытия школ на полгода и в результате экономических неурядиц в мире могут заключить еще 13 млн детских браков. Что важно понимать, во многих странах Азии и Африки ранний брак означает конец становления девочки, как личности, так девочки, которых заставили рано выйти замуж, теряют возможность получить образование и становятся бесплатной рабочей силой по домохозяйству.

"Самое страшное, что молодые жены, которые часто даже не достигли даже 16-летнего возраста, часто становятся жертвами жестокого обращения и изнасилований со стороны своих мужей", — отмечают эксперты в ООН.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, стало известно о новой проблеме с вакциной от коронавируса, о которой молчит власть.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ООН, карантин, коронавірус, пандемия, детские браки, дети, последние новости о коронавирусе
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