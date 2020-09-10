МВФ шокировал заявлением о новом транше для Украины - к чему готовиться

В Международном валютном фонде напомнили об условиях, которые необходимо поддерживать Украину для получения нового транша по программе stand-by. Прежде всего они касаются борьбы с коррупцией на всех уровнях. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг спикера структуры Джерри Райса.

Во время выступления представитель не стал прямо комментировать решение Конституционного суда по Национального антикоррупционного бюро.

"Поддержка независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) — ключ к структурным реформам и переходу к более мощного и справедливого роста, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ", — пояснил Райс.

В то же время он отметил, еще продолжаются дискуссии по поводу сегодняшней программы stand-by.

"Я не могу предоставить дать миссии по первому пересмотра", — добавил пресс-секретарь.

Таким образом, остается под вопросом дата отправки транша в Киев.

Напомним, новая программа МВФ утвердил в июне, она продлится 18 месяцев, а объемы ее достигать около 5 миллардов долларов США. Объемы немедленного выделения в первом транше достигают суммы в 2,1 миллиарда долларов.

"Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возврат Украины к росту после завершения кризиса", — объявили тогда в ведомстве.