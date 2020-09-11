Гороскоп на 11 сентября для всех знаков зодиака

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Когда Дева что-то спрашивает — лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ. мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование. цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку. Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд. лучшее окончание спора с Девой — притвориться мёртвым.

У Раков нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит их, потому что они слишком заняты, любя тех, кто любит их. Раки не принимают близко к сердцу ту критику, которая прозвучала из уст человека, который сам в этой жизни ничего не добился. иногда в Раков вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня для вас самое главное — не приучить себя к хорошему. А его в отношениях с вашим любимым человеком в этот день будет очень и очень много. Вам даже иногда будет казаться, что вы спите или что нечаянно попали в сказку. Что ж, пусть так. Получите от этого максимум удовольствия!

Кулинарный гороскоп для Овнов

Не опирайтесь на догадки относительно состава того блюда, на которое положили глаз — выясняйте его заранее и в подробностях. Сегодня есть вероятность слопать что-нибудь не то по незнанию, каковая причина, хотя и снимет ответственность с вас, не облегчит состояние вашего организма, если на данный продукт у вас аллергия. В случаях же не столь запущенных, можно столкнуться с тем, что вам подадут остро нелюбимое вами блюдо, а отказываться уже будет поздно.

Общий гороскоп для Овнов

С утра вы будете очень заняты и очень всем нужны. Зато вечер вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Главное — до него дожить.

Бизнес-гороскоп для Овнов

У вас есть оригинальная идея, но она выглядит слишком смелой, чтобы ее внедрить? Чепуха — вам однозначно стоит рискнуть. Даже если ощутимых результатов все это не принесет, вас запомнят как неординарного человека, а это дорогого стоит.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче будьте немного сдержаннее, вы сегодня слишком резки и порывисты, так что по неосторожности вы можете навредить сами себе, а также окружающим вас людям. Старайтесь контролировать себя.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Игривое настроение очень хорошо совмещается с игристыми же винами. Главное, чтобы столь веселое настроение не покинуло вас ближе к полудню, ибо без него и вино вином не будет. Оставаться же на ужин глядя в совершенно трезвом виде нынче категорически не рекомендуется. Ну, разумеется, за исключением всевозможных уважительных случаев, типа беременности или необходимости немедленно садиться за руль.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче же начните заботиться о здоровье своей нервной системы, ведь если вы уже знаете, что такое хроническая усталость, а также стрессы и плохая память, вам необходимо принять меры, чтобы не заполучить более серьезную болезнь.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете на редкость легки на подъем. Планы ваши будут часто меняться, посему стоит повнимательнее отнестись к тем, с кем у вас назначены встречи. Вы можете легко о них забыть.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам не придется долго думать над словами вашего начальника, дабы правильно их интерпретировать. К сожалению или к счастью, все будет ясно без каких бы то ни было дополнительных комментариев.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет грустно признавать вашу неправоту. Однако сделать это придется во избежание конфликтов с вашим любимым человеком. Тем более, что вы действительно были неправы в том или ином вопросе — и лишь ваша гордость не дает вам сознаться в этом сразу.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня судьба решила вознаградить вас за хорошо выполненную работу. Ждите приятных новостей. Если вдруг окажется, что вы их не дождались, это означает просто, что они слегка задержались в пути. Повод порадоваться своему успеху у вас все равно имеется.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувства реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня все силы стоит бросить на то, чтобы создать уютную атмосферу в доме. Как вам это удастся — ваш личный секрет, ибо лучше вас вашу половинку не знает никто. Как говорится, когда доктор сыт, то и больному легче: счастливое выражение лица вашего любимого человека будет лучшей благодарностью за ваши труды и сделает вас гораздо счастливее.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день Близнецов ждет какая-то довольно серьезная победа. Возможно, это будет победа над тем или иным заболеванием, с которым вы давно боретесь. Сделайте все возможное для того, чтобы не упустить такой шанс.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

За едой сегодня имеет смысл идти туда, где поближе, и ждать заказа приходится наименее долго. На другие варианты у вас просто не будет времени. Хотя нет — кто вам мешает заказать доставку прямо к вам? Пусть вам привезут солянку с маслинами и котлету по-киевски с картофелем фри. Если, конечно, вы не возражаете против маслин.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

На этот день в ответ на вопрос о кулинарных планах для Овнов звезды почему-то показывают нечто, сильно смахивающее на дубину. По всей вероятности, это полено — может быть — сырное, может — сливочное. В любом случае, блюдо достойное (кстати, их можно ведь и совместить) так что поверить в разумность данной рекомендации вполне можно.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня звёзды рекомендуют вам побыть немного эгоистом и подумать в первую очередь о своих приоритетах и выгодах. И если они совершенно точно не идут вразрез с приоритетами и выгодами вашего любимого человека — почему бы, в конце концов, не сделать себе настоящий подарок?..

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.

Гороскоп здоровья для Раков

Если сегодня вы собрались в косметический кабинет, не поленитесь удостовериться, что те специалисты, к которым вы обращаетесь, высококвалифицированы и знают, что делают. А лучше вообще никуда не ходите — риск нарваться на безрукого самозванца велик как никогда.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вам в вашей работе пригодятся все те знания, которые вы получили в училище, институте или университете, даже если тогда вам казалось, что это совершенно бесполезно и для реальной жизни непригодно. Что ж, вам остается надеяться лишь на вашу память.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы будете идеальным объектом обучения. Память и внимание ваше обострятся. Используйте это время с толком, такие дни выпадают нечасто.

Кулинарный гороскоп для Львов

Этот день принесет вам несколько больше эмоций, нежели вам того бы хотелось. Сосредоточьтесь на чем-то, что если и вызывает у вас какие-то чувства, то исключительно приятные. На еде, например. Заедать смятенное состояние души надобно мясом, да так, чтобы мяса было заметно больше, чем гарнира, салатов и прочей сопутствующей дребедени. Хлеба тоже не надо.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче каких-либо кардинальных изменений самочувствия вам ждать не следует. Впрочем, это относится не только к выздоровлению, но и к ухудшению здоровья, которого сегодня тоже быть не должно.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня звезды обещают вам удачность планирования. Хороший день для заключения длительных контрактов, планирования командировок. Но следите за своим настроением. Вполне возможно, что какие-то незначительные мелочи будут выводить из себя и срывать планы.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вам захочется остаться в одиночестве — и чтобы ни друзья, ни родные, ни коллеги вас не трогали. Однако на любимого человека это распространяться не будет: ему вы обрадуетесь в любом случае. Кстати, только у него есть уникальная возможность отвести от вас приближающийся приступ меланхолии.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Что-то изменилось в окружающем вас мире, а вы не можете понять, как приспособиться к этим переменам? Значит, еще рано — подождите, пока это станет очевидно.

Кулинарный гороскоп для Дев

Салаты сегодня предпочтительны с куриным мясом. Попробуйте салат с шампиньонами и маринованными огурчиками или ананасами, приправой карри и картошкой. В горячем же виде лучше всего пойдет рыба. Лучшим супом на сегодняшний день для вас будет уха из речной рыбы с картошкой, лавровым листочком и непременно — ломтиком лимона. В качестве десерта оптимальны фрукты, кроме бананов.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день вам могут пойти на пользу различные головоломки или развивающие игры, например, судоку. Это поможет поддержать работоспособность вашего головного мозга на высоком уровне.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться не лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам не составит труда очаровать какого-то представителя противоположного пола, не затратив на это ни грамма усилий. Однако огромного труда вам будет стоить убедить его в том, что вы герой не его романа и вместе вам не быть никогда. Почему-то верить вам не захотят. Впрочем, может быть, оно и к лучшему?..

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Высока вероятность того, что сегодня в рабочей сфере сложится довольно зыбкая и изменчивая ситуация. Сложные переговоры на высшем уровне способны немного поколебать ваш размеренный ритм работы и привнести новые проблемы во внутренние дела компании.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день вас могут преследовать головные боли. Вероятно, вашему организму пора уже дать возможность как следует отдохнуть. А для этого одного лежания на диване будет недостаточно, попробуйте сменить обстановку.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вы будете весьма сильны как физически, так и морально. Вам нужна легкоусвояемая белковая пища — на обед лучше всего заказать крольчатину. Также хорошо впишется в ваш гороскоп сыр, желательно — тот, что с голубой плесенью: рокфор или бри. Не стоит есть многокомпонентные салаты, особенно те, в чей состав входит картофель.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вас будут воспринимать слишком всерьез. Поэтому прежде чем шутить десять раз подумайте: за чистую монету примут и потом долго будут удивляться неадекватности ваших реакций. Поэтому анекдоты про свадьбу, развод и тому подобные отношения между любящими друг друга людьми на этот день лучше забыть.

Общий гороскоп для Весов

Сегодняшний день небесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу — подобные поползновения нынче будут пресечены жесточайшим образом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вы их избежите, хотя и заработаете репутацию блаженного.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам следует уделить особое внимание тому, что за жидкости вливаются внутрь вашего многострадального организма. Честное слово, всякие Колы — это далеко не лучший выбор. Лучше уж сок или даже пиво. Впрочем, последнее — это, скорее, ближе к вечеру. Особенно если вам еще предстоит садиться за руль. В самом деле — не безалкогольное же пить?

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день ваш организм может быть особенно чувствителен к отрицательному воздействию городской среды. Поэтому неудивительно, если из-за плохого воздуха к вечеру у вас могут возникнуть сильные головные боли. Повезет тем, кто предусмотрительно из города уехал.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы поймете, что ваш любимый человек занял настолько серьезное место в вашей жизни, что без него она и на жизнь-то особенно не похожа. Что делать с этой зависимостью и насколько она хороша или плоха для вас — решать вам и только вам. Чем звезды сегодня и предлагают заняться.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

В этот день звезды рекомендуют вам как больше времени провести под солнцем. Если солнца категорически не наблюдается, сходите в солярий или хотя бы включите яркую лампу. Они, конечно, не станут полноценными солнцезаменителями, но нужное влияние на вас окажут несомненно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день принесет море прекрасных новостей, которые обязательно поднимут вам настроение. За ваш труд и вклад в дело компании начальство решит вас наградить весьма солидным денежным поощрением. А если у вас есть собственное дело, то сегодня вы получите выгодное предложение о сотрудничестве.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку очень пригодятся некоторые знания, которые он некогда почерпнул из разговоров с вами. Поэтому постарайтесь с утра обсудить с ним как можно больше всяких вопросов, которые могут его заинтересовать: может быть, что-нибудь свеженькое также пойдёт ему на пользу.

Общий гороскоп для Стрелецов

Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Поставьте перед собой задачу, желательно — нетривиальную, и вы сможете решить ее сегодня. Это день хорош для того, чтобы отыскивать пищу, преодолевая некоторые препятствия. Те блюда, которые вам охотно подадут где угодно, решительно не годятся. А вот если вы захотите попробовать бифштекс из кенгурятины, котлету из слоновьей ноги или вяленую медвежатину — вы наверняка своего добьетесь. Только мясо мамонта не ищите, шибко оно древнее, еще расстройство желудка заработаете.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день ваши дела пойдут в гору — это удачное время для начала, продолжения и окончания лечебного процесса, в чем бы он ни заключался. В общем, все получится, не переживайте.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Козерогам в этот день звёзды советуют заняться чтением классической и детективной литературы. Желательно это делать в кругу семьи, чтобы было с кем поделиться яркими впечатлениями от прочитанного. В качестве наиболее благодарных собеседников смогут выступить дети, если, конечно, вы не собьетесь на нравоучительный тон и обсуждение темы неидеальности их поведения.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день депрессия и отчаяние отнюдь не будут способствовать появлению у Козерогов хорошего самочувствия и укреплению из драгоценного здоровья. Улыбайтесь хотя бы ради благополучия вашего организма.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Проблема выбора обеда сегодня будет стоять лишь перед теми, кому этот самый обед придется собственноручно готовить. Да и то вряд ли. Для тех же, кому нужно лишь указать, что именно они собираются жевать, выбор будет однозначным — самое красивое с виду блюдо, либо самое хитрое название в меню.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Не пытайтесь заставить всех работать так, как это делаете вы: не у каждого есть такой запас новых идей и не все так ответственны. Будьте требовательно, но не забывайте об индивидуальном подходе к каждому, тогда вы сможете в скором времени стать прекрасным руководителем.

Общий гороскоп для Козерогов

Позаботьтесь сегодня о своей внешности, а заодно и о здоровье. И отдохнете, и удовольствие получите, и похорошеете — разве плохо?

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче позаботьтесь о здоровье своего сердца. Не лишним, скорее всего, будет проверить уровень своего холестерина, а вот снижать его без предварительных измерений может быть даже опасно.

Любовный гороскоп для Водолеев

В этот день вашему любимому человеку придется нелегко во время общения с вами, потому что вы будете свято верить в то, что он понимает вас с полуслова и вы предельно ясно все ему объясняете. Однако на деле все окажется совсем не так, и вам придется выступить в роли терпеливого наставника.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Никого не слушайте сегодня, если вам начнут давать советы относительно того, что нужно заказать, чтобы воспоминания об обеде не были горькими и не вызывали досады за напрасно потраченные деньги и время. Вы сами прекрасно разберетесь в меню, и результат ваших изысканий будет куда удачнее предложений, которые сделают вам ближние, пусть даже и из самых что ни на есть благих соображений.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня для успешного ведения дел вам необходимо полное согласие и желание взаимодействовать с окружающими вас людьми. Только постарайтесь скорее не руководить ими, а направлять в нужное русло их собственные идеи, результат вашей деятельности превзойдет самые смелые ожидания.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача — не опускать рук.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 11 сентября 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вы неожиданно для себя познакомитесь с очень интересным представителем противоположного пола, который может оказаться для вас в последствии не только приятным собеседником и хорошим другом, но и кем-то более близким, родным и дорогим. Главное, не торопить события.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам предстоит справиться с непривычным для вас заданием: если вы раньше и получали от вашего руководства такие, то нечасто. Постарайтесь понять, что от вас требуется, на самом деле задача вам вполне по плечу.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня все лучше есть сырым. Если что-то вы сырым есть не в состоянии, значит, этот продук попросту следует исключить из сегодняшнего рациона, иных же ограничений не предусмотрено. Вы можете с одинаковым успехом грызть яблоки и морковку, а можете расширить собственное меню до суши, строганины и татарского бифштекса, если, конечно, вам повезет найти место, где эти блюда умеют адекватно готовить.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче не увлекайтесь цитрусовыми, особенно если вы к ним неравнодушны. В них содержится много кислоты, которая весьма вредна при усиленной желудочной секреции. Можете заменить цитрусовые на другие источники витамина С.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.