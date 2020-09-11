Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 11 сентября

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине постоянно ухудшается — в пятницу, 11 сентября, зафиксировали 3144 новых случая заражения — это абсолютный антирекорд. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 148 756 человек, из них 3076 украинцев умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 67 005 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 78 675 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4690 случаев;

Волынская область — 6161 случай;

Днепропетровская область — 3093 случая;

Донецкая область — 1942 случая;

Житомирская область — 4055 случаев;

Закарпатская область — 8453 случая;

Запорожская область — 2136 случаев;

Ивано-Франковская область — 10 953 случая;

Кировоградская область — 885 случаев;

м. Киев — 16523 случаи;

Киевская область — 6648 случаев;

Львовская область — 16 626 случаев;

Луганская область — 532 случая;

Николаевская область — 1851 случай;

Одесская область — 9157 случаев;

Полтавская область — 1130 случаев;

Ровенская область — 10 217 случаев;

Сумская область — 2229 случаев;

Тернопольская область — 8377 случаев;

Харьковская область — 12 112 случаев;

Херсонская область — 576 случаев;

Хмельницкая область — 3695 случаев;

Черновицкая область — 11 847 случаев;

Черкасская область — 2294 случая;

Черниговская область — 2574 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 сентября 2020 в Центр поступило 3285 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 212 029 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что 11 сентября в мире обнаружили 301 тыс случаев заражения коронавируса. В частности 45 тыс в странах Европы. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте. Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 24-м месте. По состоянию на 10 сентября в 213 странах зафиксировано 28,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 20,3 миллиона человек. 913 тыс пациентов умерли.

Напомним, в Кремле недавно заявили о завершении разработки вакцины против коронавируса COVID-19 , однако натолкнулись на критику международного сообщества. Эксперты Всемирной организации здравоохранения выступили с новым критическим заявлением. Помощник гендиректора структуры Брюс Ейлвард отметил, что они не будут рекомендовать применение препаратов, разработка которых де-факто не завершена.

"Доктор Брюс Ейлвард, высокопоставленный советник генерального директора ВОЗ, сказал, что он не будет рекомендовать вакцины, которые не прошли предварительную квалификационную программу лицензирования для использования в экстренных случаях", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, сейчас Всемирная ассоциация здравоохранения бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы — организация безотлагательно обратилась к всему международному сообществу и публично попросила каждую страну мира готовиться к новому этапу пандемии COVID-19 и инвестировать в здравоохранение. С таким резонансным заявлением во время брифинга по COVID-19 выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрйесус.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, в ООН рассказали о еще одной проблеме, с которой столкнулся мир из-за пандемии коронавируса.