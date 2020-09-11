Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 11 сентября

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине постоянно ухудшается — в пятницу, 11 сентября, зафиксировали 3144 новых случая заражения — это абсолютный антирекорд. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4690 случаев;
Волынская область — 6161 случай;
Днепропетровская область — 3093 случая;
Донецкая область — 1942 случая;
Житомирская область — 4055 случаев;
Закарпатская область — 8453 случая;
Запорожская область — 2136 случаев;
Ивано-Франковская область — 10 953 случая;
Кировоградская область — 885 случаев;
м. Киев — 16523 случаи;
Киевская область — 6648 случаев;
Львовская область — 16 626 случаев;
Луганская область — 532 случая;
Николаевская область — 1851 случай;
Одесская область — 9157 случаев;
Полтавская область — 1130 случаев;
Ровенская область — 10 217 случаев;
Сумская область — 2229 случаев;
Тернопольская область — 8377 случаев;
Харьковская область — 12 112 случаев;
Херсонская область — 576 случаев;
Хмельницкая область — 3695 случаев;
Черновицкая область — 11 847 случаев;
Черкасская область — 2294 случая;
Черниговская область — 2574 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 сентября 2020 в Центр поступило 3285 сообщений о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что 11 сентября в мире обнаружили 301 тыс случаев заражения коронавируса. В частности 45 тыс в странах Европы. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев
Напомним, в Кремле недавно заявили о завершении разработки вакцины против коронавируса
"Доктор Брюс Ейлвард, высокопоставленный советник генерального директора ВОЗ, сказал, что он не будет рекомендовать вакцины, которые не прошли предварительную квалификационную программу лицензирования для использования в экстренных случаях", — говорится в сообщении.
Что важно понимать, сейчас Всемирная ассоциация здравоохранения бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы — организация безотлагательно обратилась к всему международному сообществу и публично попросила каждую страну мира готовиться к новому этапу пандемии
Как сообщал ранее ONLINE.UA, в ООН рассказали о еще одной проблеме, с которой столкнулся мир из-за пандемии коронавируса.