Это месть - в Украине неожиданно бросили вызов властям США

Власти США 10 сентября приняли неожиданное решение — официально стало известно о том, что Министерство финансов Штатов ввело мощные санкции против украинского депутата Андрея Деркача, который недавно опубликовал пленки якобы с голосами бывшего укранского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена. Представители ведомства начали утверждать, что Деркач якобы более 10 лет был активным российским агентом и поддерживал тесные связи со спецслужбами РФ, а также "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, скрывал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года". На все эти обвинения мгновенно отреагировал сам народный избранник — Андрей Деркач назвал это местью и даже пообещал устроить пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение политика в Фейсбук.

"Месть представителей "Демокорапшн" в лице Байдена, Кента и Квина. Месть — неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, раскрывающих все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей. В начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения "демокорупции". Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. "Демокорупционеры" очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкрепленное цифрами, документами и интересными записями", — написал Андрей Деркач.

Кроме того, он предупредил, что не будет ни при каких условиях отменять пресс-конференцию, поскольку "на кону — государственная независимость и суверенитет Украины".

Более того, народный депутат предположил, что, возможно, будет судиться с американским ведомством, которое ввело против него санкции.

"Подобная информация от Минфина США открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле — в суде", — заявил Деркач.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно главный соперник Трампа Джо Байден дал всем украинцам громкую обещание — он подчеркнул, что предоставит Украине летальное оружие.