У Зеленского раскрыли новый план по Донбассу - что следует знать

Ситуация в Донбассе обострилась после прицельного обстрела боевиков оккупационного режима под населенным пунктом Шуми. В будущем стороны при участии СММ ОБСЕ могут организовать новую так называемую инспекцию в упомянутый район Донецкой области. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Леонида Кравчука — руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

По обнародованным данным, неподалеку от Шумел совместная группа может начать работу уже скоро, через несколько дней.

"Это уже провокация мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, это, например, перенос встречи. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", — пояснил Кравчук в украинском телеэфире.

Согласно другим данным, объявленным в этой телепередачи, пока под угрозой срыва встреча советников лидеров "нормандской четверки", ее планировали на пятницу, 11 сентября. Совместная с представителями оккупационного режима инспекция под Шумами была якобы одним из условий переговоров.

Напомним, сторона агрессора обвинила украинское командование в обустройстве позиций в упомянутом районе после 22 июля, когда это было запрещено из-за согласования нового перемирия. Марионетки Кремля даже несколько раз ставили Киеву ультиматумы и угрожали обстрелять "новые" позиции ради уничтожения.

В то же время украинская сторона опровергла такие обвинения, даже наблюдатели ОБСЕ подтвердили отсутствие там никаких работ по 5 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, нардеп Богдан Яременко обратил внимание украинский на то, что российские силы в Донбассе сорвали инспектирования позиций ВСУ вблизи Шумел, поскольку боевики выдвинули новые требования, которые не обсуждали накануне на заседании ТКГ. Это стало причиной срыва осмотра.