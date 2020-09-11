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Хотим это сделать - у Путина обратились к Меркель с бесстыдным предложением

Политика | Читати новину українською
Хотим это сделать - у Путина обратились к Меркель с бесстыдным предложением Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Российская власть делает все возможное, чтобы избежать ответственности после громкого скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального — на этот раз команда главы Кремля Владимира Путина придумала новый трюк. Отмечается, что официальная Москва обратилась к людям канцлера ФРГ Ангелы Меркель с требованием допустить экспертов из РФ к участию в следственных действиях по отравлению Навального на территории Германии. Стоит обратить внимание на то, что Следственное подразделение уже активно готовит дополнительный запрос о предоставлении правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел России.

"Запрос будет включать ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, которые осуществляют проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении разъяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы", — рассказывают представители российского ведомства.

Известно, что запрос намерены направить согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 и протоколами к ней, а также статьями 453 и 454 УПК РФ. Что важно понимать, команда Ангелы Меркель на наглое предложение российской стороны пока не отреагировала.

Как уже упоминалось ранее, 7 сентября официально стало известно, что Алексей Навальный, который сейчас находится в немецкой клинике Шарите, вышел из искусственной комы, а впоследствии — пришел в себя. Уже 10 сентября охрану клиники усилили, чтобы предотвратить дальнейшие попытки покушения на главного врага Путина. Немецким журналистам удалось узнать, что российского оппозиционера отравили улучшенным типом "Новичка" — он должен был умереть еще в самолете. Все международное сообщество требует от официальной Москвы немедленно объяснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Навального, и наказать виновных.
 
Как сообщал ONLINE.UA, команда Путина недавно ответила на обвинения властей США. Кроме того, в Кремле рассказали, что им напоминает история с отравлением Навального.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Алексей Навальный, отравление Навального, РФ, Кремль, расследование, Германия
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