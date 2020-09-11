Путин решился на признание после громкого скандала - что случилось

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова спровоцировала новый скандал на международном уровне — "жертвой" его стала Сербия. Президенту Владимиру Путину пришлось накануне извиняться за выходку известной дипломатка. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

Захарова язвительно прокомментировала визит президента Сербии Александра Вучич в Соединенные Штаты, его беседу с Дональдом Трампом в Белом доме, в окружении чиновников, она сравнила с фильмом "Основной инстинкт".

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что Вучич сидит перед столом американского лидера будто на допросе, как героиня Шэрон Стоун. Остроты добавил также перевод "Основного инстинкта" — в Сербии он известен как "Низкие страсти".

Захарова позже пыталась оправдаться о неправильное восприятие ее публикации в Facebook. Сейчас извиняться пришлось Путину, вместе с министром Сергеем Лавровым.

По словам самого Вучич, он ни словом во время личных встреч не нарушал данного инцидента.

"Президент Путин никогда ни за что передо мной не извинялся, и Сергей Лавров также. Но из-за этого сообщение это сделали оба... При этом я не вспоминал и никогда не упомянул об этом, как воспитанный человек. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважно инцидент", — пояснил Вучич.

Напомним, это не первое высказывание Захаровой, который вспыхнул скандалом, она обнародовала множество подобных публикаций в социальных сетях, многие из них прямо пытались ударить по Украине или ее партнерах.

Как сообщал ONLINE.UA, анонимные источники в Кремле сообщили изданию "РИА Новости", что белорусский диктатор Александр Лукашенко экстренно собирается на переговоры к главе Кремля Владимира Путина. По предварительным данным, они состоятся в Москве уже через несколько дней.