Боевики на Донбассе приняли шокирующее решение в отношении мирного населения

Пророссийская власть на оккупированном Донбассе не устает шокировать мирное население бесстыдными решениями — на этот раз стало известно, что главари так называемой "ДНР" на оккупированной части Донецкой области с 1 октября повысят тарифы на теплоснабжение и горячую воду в четырех населенных пунктах. Стоит обратить внимание на то, что в Донецке планируется рост на 28%, в Горловке — на 17,8%, в Макеевке — на 5,1%, в поселке городского типа Новый Свет — на 72%. По предварительным данным, в других населенных пунктах оккупированного Донбасса все решили оставить без изменений. Об этом информируют "Новости Донбасса" со ссылкой на Telegram-канал "Май ДНР", передает ONLINE.UA.

Что важно понимать, начиная с октября во всех населенных пунктах под контролем боевиков "ДНР" тариф для жителей станет единым — он достигнет 681,10 рубля за 1 Гкал. Кроме того, отмечается, что для бюджетных организаций и других потребителей он вырастет на 1,15% и будет составлять 2 911,80 рубля за 1 Гкал.

"В ОРДО подсчитали, что повышение тарифов коснется около 40% домохозяйств. Размер "коммунальной квитанции" в указанных городах увеличится от 80 до 260 рублей из расчета оплаты в течение года в зависимости от площади квартиры или на 10-13%", — говорится в сообщении.

Пророссийские силы продолжают уверять мирное население, что "тарифы на услуги теплоснабжения, которые действуют еще с довоенного времени (с 2011 г.), убыточные". По словам главарей боевиков, расходы предприятия возмещаются только на 54% и даже "дотации из бюджета" покрывают лишь энергоносители и не решают проблему. Кроме того, они цинично отмечают, что тарифы на тепловую энергию для населения в ОРДО "останутся в 6 раз ниже, чем в (свободной — ред.) Украине".

Стоит обратить внимание на то, что проблемы простых людей не волнуют не только оккупационные власти на Донбассе, но и в оккупированном Крыму. Так, к примеру, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе из-за засухи и обмеления водоемов начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинская власть выдвинула Владимиру Путину новый ультиматум относительно оккупированного Крыма и подачи воды на полуостров.