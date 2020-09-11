Эксперт назвала главную ошибку Зеленского относительно Донбасса - неожиданный вывод

Последние события на Донбассе заставили многих украинцев задуматься о том, делает ли команда главы государства Владимира Зеленского все правильно и к чему готовиться дальше. Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина обратила внимание на то, что есть много плюсов и минусов, которыми можно воспользоваться, если вовремя их заметить. По ее словам, сейчас люди главы Кремля Владимира Путина потеряли контроль над ситуацией на Востоке Украины — они пытаются дипломатическим путем в Минске и силовым на Донбассе вернуть себе инициативу в войне. Что важно понимать, ее РФ потеряла в июне — июле 2020 года. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По мнению эксперта, команда Путина в последние месяцы активно использует метод "кнута и пряника". Мария Золкина отмечает, что Кремль делает все возможное, чтобы вернуть себе инициативу в переговорах, которую потеряли в июне — начале июля. Именно для этого пророссийские силы нарушают перемирие на Донбассе.

"Россияне специально нарушают перемирие. Зеленский, получив это перемирие, стал уязвимым в переговорах, так как он получил то, к чему стремился больше года. Но из-за этого он и украинская сторона вместе с ним стали слабее, потому что появился страх потерять достигнутое, особенно на фоне попыток устроить нормандскую встречу лидеров и на фоне местных выборов. И россияне на этом страхе играют", — отметила аналитик, рассуждая о главной ошибке Зеленского в переговорах.

Кроме того, Мария Золкина вспомнила о нескольких ключевых для власти РФ моментов на текущем этапе переговоров. В первую очередь, это тот самый "прямой диалог" между Киевом и главарями "ЛДНР", хотя бы в каком-то формате, закрепленный хоть в каком-то документе. Что важно понимать, идея команды Путина относительно истории с "инспекцией" под Шумами в эту канву как раз хорошо укладывается. По словам аналитика, российской стороне очень важно, чтобы к моменту начала политического урегулирования на Донбассе, связанного прежде всего с местными выборами в ОРДЛО, в Украине не было полноценного контроля над границей с РФ.