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Скоро все изменится - оппозиция поразила предупреждением о Беларуси

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Скоро все изменится - оппозиция поразила предупреждением о Беларуси Світлана Тихановська (фото — з відкритих джерел)

Беларусь не должна ориентироваться исключительно на Россию, утверждает оппозиционная политики на Светлана Тихановская. Бывшая кандидат в президенты республики отметила, вскоре ситуация изменится. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ее интервью польскому изданию "Речь Посполита".

По словам оппозиционерки, о геополитической ориентации страны еще рано говорить, "необходимо выйти из кризиса".

"Нам не следует придерживаться только России, но и не смотреть только в сторону Европы. Может, мы выберем собственный путь", — пояснила Тихановская.

Она добавила, дальнейший ход борьбы белорусов за право на демократию и честные выборы трудно спрогнозировать. Есть надежда о непродолжительное процесс. Уже 5 ноября официальную завершаются полномочия президента Александра Лукашенко.

"После этой даты ни одно его распоряжение не будет иметь юридической силы. Именно до этой даты мы должны начать диалог о мирной передаче власти и проведении новых свободных выборов... Я вернусь домой. То, что происходит сейчас, не продлится долго. Уже скоро все изменится", — отметила оппозиционная кандидатка.

Она добавила, Лукашенко рано или поздно придется уйти, оппозиция добиватимеся своей цели путем мирного протеста — на улицах или предприятиях, рабочие которых начинают забастовки.

Напомним, общественно-политический кризис в Беларуси началась 9 августа, когда Центризбирком присудил победу на выборах Лукашенко — с 80% голосов.

Как сообщал ONLINE.UA, Александр Лукашенко, которого не признают легитимным очень многие страны, наконец решил признаться, как он на самом деле относится к Координационному совету. Скандальный политик отметил, что не признает его и назвал предложения оппозиционеров катастрофой.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Светлана Тихановская, Александр Лукашенко, полмтика, Беларусь, протесты, кризис
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