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Скандальные обвинения Богдана - уже известно, как на них отреагировали у Зеленского

Политика | Читати новину українською
Скандальные обвинения Богдана - уже известно, как на них отреагировали у Зеленского Володимир Зеленський та Андрій Богдан(фото — president.gov.ua)

Бывший член команды украинского лидера Владимира Зеленского и экс-глава Офиса Презедента Андрей Богдан не скупится на резонансные заявления после своего громкого увольнения. Не стало исключением и интервью политика журналисту Дмитрию Гордону, в котором Богдан стал утверждать, что Василия Бурбо отстранили от Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержания наемников "ЧВК Вагнера". Кроме того, бывший соратник Зеленского добавил, что чиновники ОП периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане. Также, по словам Андрея Богдана, наибольшее влияние на украинского лидера Владимира Зеленского имеет депутат правящей партии Николай Тищенко. На все эти обвинения в команде главы государства ответили очень быстро. Так, глава политической силы "Слуга народа" Александр Корниенко уверяет украинцев, что интервью Богдана журналисту Дмитрию Гордону полное фантазий и предположений. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Украина 24 ".

"Там много всего было: различных фантазий, предположений... Были там факты, действительно надо, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6-м или 7— году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Россией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать — сотрудничает с Российской Федерацией", — заявил Александр Корниенко.

Также журналисты поинтересовались, действительно ли Андрей Ермак время от времени проводит встречи с Петром Порошенко. Корниенко сразу же на это ответил, что не знает, могут ли такие встречи иметь место.
 
Стоит также обратить внимание на то, что следователи Государственного бюро расследований уже вызвали Андрея Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов по поводу возможных договоренностей с российскими политиками по Крыму.
 
Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно Андрей Богдан публично жаловался на то, что глава государства Владимир Зеленский "променял мечты о счастливой стране на дешевые прихоти непрофессионалов, которые им манипулируют".
Источник: Україна 24 Теги: Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента, Андрей Ермак, Петр Порошенко, Слуга Народу, ДБР, Дмитрий Гордон
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Обновлено:12:11, 11.09.2020

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