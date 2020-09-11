Скандальные обвинения Богдана - уже известно, как на них отреагировали у Зеленского

Бывший член команды украинского лидера Владимира Зеленского и экс-глава Офиса Презедента Андрей Богдан не скупится на резонансные заявления после своего громкого увольнения. Не стало исключением и интервью политика журналисту Дмитрию Гордону, в котором Богдан стал утверждать, что Василия Бурбо отстранили от Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержания наемников "ЧВК Вагнера". Кроме того, бывший соратник Зеленского добавил, что чиновники ОП периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане. Также, по словам Андрея Богдана, наибольшее влияние на украинского лидера Владимира Зеленского имеет депутат правящей партии Николай Тищенко. На все эти обвинения в команде главы государства ответили очень быстро. Так, глава политической силы "Слуга народа" Александр Корниенко уверяет украинцев, что интервью Богдана журналисту Дмитрию Гордону полное фантазий и предположений. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Украина 24 ".

"Там много всего было: различных фантазий, предположений... Были там факты, действительно надо, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6-м или 7— году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Россией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать — сотрудничает с Российской Федерацией", — заявил Александр Корниенко.