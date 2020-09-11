Замедление темпов - Минэкономики донесло украинцам отличные новости

Так называемая коронакриза стала неожиданным ударом, обойти которого в мире не сумел никто. после более полугода борьбы с пандемией в украинском правительстве раскрыли хорошие новости об объемах экономическим потерям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на опубликованную статистику Министерства развития экономики и торговли.

По официальным данным, падение ВВП уменьшилось за 7 месяцев до 6,2%, ранее его оценивали в 6,5%.

"В июле 2020 году на фоне продолжения адаптации к работе в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или роста (в частности, розничный сегмент рынка). Это указывает на процесс постепенного восстановления и на то, что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна", — отметили в ведомстве.

Согласно обнародованным данным, прежде всего замедление падения зафиксировали в области производства потребительских товаров краткосрочного использования и товаров группы "энергия", отрасли транспорта — так восстановили движение пассажирских перевозок, отрасли торговли, потому что украинцы снова стали покупать различные товары, отрасли сельского хозяйства — благодаря сбору урожая.

"Индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшилось", — добавили в Минэкономики.

Между тем в сентябре эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings обновили оценку украинской экономики — они сохранили свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

Как сообщал ONLINE.UA, влияние нового экономического кризиса, которую спровоцировал пандемия коронавируса, растянется для Украины на целые годы. Министерство финансов выступило с новым объявлением о дефицита государственного бюджета.