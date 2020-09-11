Генпрокурор Венедиктова приняла еще одно шокирующее решение - что происходит

Глава правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин бьет тревогу из-за новой серьезной проблемы, о которой даже не догадывается большинство украинцев. Он обратил внимание на то, что руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова неожиданно для всех поручила своему новому заместителю Максиму Якубовскому, который работал с кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, надзор за производствами о военных преступлениях, о преступлениях против Майдана, о преступлениях правоохранителей. Об этом активист рассказал на своей странице в Фейбук, передает ONLINE.UA.

"Как мы в ЦПК и предупреждали генпрокурорка Зеленского отдала юристу Медведчука (Якубовскому) следующие направления: Специализированную прокуратуру в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Это департаменты по преступлениям Майдана.

Департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами. Теперь, благодаря Зеленскому, Медведчук и русские контролируют три сверхважные направления правоохранительной системы Украины", — отметил Виталий Шабунин.

Как уже упоминалось ранее, генпрокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского, который когда-то работал с кумом Владимира Путина — Виктором Медведчуком. Стоит обратить внимание на то, что именно двухлетней работой в команде пророссийского политика прокурор Якубовский объяснял происхождение своих доходов.

Что важно понимать, еще 5 лет назад журналист Дмитрий Гнап опубликовал ролик с 2013 года — на видео видно, что Якубовский участвовал в мероприятии "Украинского выбора" Виктора Медведчука и говорил, что "Мы, в "Украинском выборе! считаем..." . "Слидство.Инфо" в марте 2016 также рассказывало украинцам о непомерном состоянии военного прокурора Южного региона Максима Якубовского, в частности о его автомобиле.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские журналисты шокировали новым расследованием о путешествии Виктора Медведчука в Крым и даже узнали, кто его сопровождал.