Красная и зеленая зоны - куда можно выехать из Украины

Коронавирус продолжает бушевать миром, поэтому многие государства остаются закрытыми для граждан Украины. В Министерстве здравоохранения в пятницу, 11 сентября, уточнили соответствующие списки "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на статистику ведомства.

В "красную" зону определили страны, на территории которых показатель заболеваемости составляет на 100 тысяч человек высшего за украинский — более 88,1 за последние 14 дней. В общем 47 наименований в соответствующем списке.

В этой закрытой зоне все еще находится Молдова (152,4 на 100 000), а также Испания, Франция, Черногория, Израиль и Соединенные Штаты. Румынию перевели в "зеленой" зоне, поскольку упомянутый показатель снизился там до 85,5 на 100 тысяч.

Согласно данным Минздрава, в "зеленую" зону состоянию на 11 сентября внесли Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Грузию, Египет, Индию, Италию, Нидерланды, Германию, Словению, Финляндию, Чехию, Швейцарию.

Также среди соседних государств к "зеленой" зоны внесли Беларусь с 25,7 на 100 тысяч, Польшу с 21,5 на 100 тысяч, Словакию с 24,8 на 100 тысяч, Венгрию с 45,3 на 100 тысяч и Россию с 44, 5 на 100 тысяч населения.

Напомним, по состоянию на 11 сентября в Украине обновился суточный антирекорд новых случаев COVID-19 — пока он достиг психологической отметки в 3 тысяч, впервые за время пандемии. Общий показатель установленных диагнозов достигает 148 756. Из них выздоровели 67005, а умерли уже 3076.

По всей Украине карантин пролонгировали до 31 октября. Границы для иностранцев закрыты почти до конца сентября — открыты только для исключений.