Facebook будет платить пользователям по 120 долларов - интересные подробности

Руководство социальной сети Facebook, владельцем которой является известный предприниматель Марк Цукерберг, неожиданно для всех начало предлагать пользователям деньги за то, что они воздержатся от использования сайта и Instagram в течение нескольких недель перед выборами президента США, которые состоятся в ноябре этого года. Стоит обратить внимание на то, что корпорация обещает заплатить участникам эксперимента по 120 долларов за деактивацию их учетных записей с конца сентября. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание NYPost.

"Любое лицо, которое решит участвовать в деактивации FB или IG на определенный период времени — получит компенсацию", — пояснил представитель компании Лиз Буржуа.

Согласно прогнозам корпорации, в эксперименте будут принимать участие от 200 до 400 тыс человек. Стоит обратить внимание на то, что участников пригласят принять участие в эксперименте на основе репрезентативной выборки, которая будет отображать различные слои взрослого американского населения. Результаты исследования намерены обнародовать в следующем году. Facebook уверяет своих пользователей, что его проведут независимые эксперты.

Также недавно глава Facebook Марк Цукерберг официально сообщил, что соцсеть перестанет принимать новую политическую рекламу за неделю до выборов президента США.

"Сообщение от кандидатов, которые объявят в Facebook о победе до того, как будут подсчитаны все голоса, будут отражаться тегом, который будет свидетельствовать о том, что официальных результатов еще нет. Соцсеть также будет обозначать тегами контент, который направлен на "делегитимизацию" результатов выборов или обсуждает законность методов голосования", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, еще 2 месяца назад Facebook начал обозначать страницы государственных информационных компаний в США. Кроме того, реклама этих СМИ будет заблокирована в соцсети до конца года.

Как сообщал ONLINE.UA, руководство социальных сетей Instagram и Facebook неожиданно для всех начало тестировать новую функцию, которая приятно удивит всех пользователей.