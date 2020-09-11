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В Киеве усиливают карантин из-за оранжевой зоны - к чему стоит готовиться

Украина | Читати новину українською
В Киеве усиливают карантин из-за оранжевой зоны - к чему стоит готовиться Карантин (фото — dpsu.gov.ua)

Киевские власти приняли резонансное решение об усилении карантина, поскольку столица оказалась состоянию на 11 сентября в "оранжевой" зоне. Киевская городская администрация обнародовала весь перечень изменений, которые ждут населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на властей.

По обнародованным данным, изменения коснутся многих направлений. Что именно предполагается:

  • ограничить массовые мероприятия — они возможны при условии участия не более 220 человек, в одиночку на 10 квадратов помещения;
  • закрыть заведения, которые предоставляют услуги по размещению, однако не гостиницы;
  • ограничить посещения занятий в высших и профзакладах образования — группы должны превышать 20 человек;
  • ограничить плановые госпитализации в медучреждения — это не коснется беременных, пациентов с онкологическими заболеваниями, паллиативными болезнями или случаев серьезной угрозы человеку;
  • закрыть спортивные залы и фитнес-центры — кроме тех, которые обеспечат присутствие одного человека на 10 квадратов;
  • запретить прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
  • разрешить перевозку пассажиров в общественном транспорте только в условиях заполненности не более 50% мест для сидения.

В то же время в мэрии обратили внимание на нарушение правил самоизоляции со стороны безответственных больных.

"Полиция, получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции. Как того требует законодательство", — подчеркнули власти.

Усиление карантина вступит в силу уже с понедельника, 14 сентября.

По состоянию на утро 11 сентября в Украине обнаружили 148 756 диагнозов COVID-19, а в Киеве — 16 523. Новых за сутки — 3144 и 404 соответственно.

Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус продолжает бушевать миром, поэтому многие государства остаются закрытыми для граждан Украины. В Министерстве здравоохранения в пятницу, 11 сентября, уточнили соответствующие списки "красной" и "зеленой" зон.

Источник: ONLINE.UA
Теги: мэрия, Киев, КГГА, полмтика, карантин, коронавірус, ужесточение
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Обновлено:14:11, 11.09.2020

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