Тихановская неожиданно нашла способ остановить Лукашенко - все детали

Главная соперница Александра Лукшенка и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская решила нанести безжалостный удар по режиму скандального диктатора. Политик неожиданно предложила всем желающим становиться членами Координационного совета по преодолению политического кризиса в Беларуси, на который оказывается давление со стороны команды действующего президента, которого не признают легитимным очень многие страны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на видеообращение в Телеграмм Тихановской и ее доверенного лица Ольги Ковальковой. Стоит обратить внимание на то, что сам Александр Лукашенко на смелое решение своей соперницы пока не отреагировал, передает ONLINE.UA.

"Мы призываем вас поддержать Координационный совет и стать его членами. Для этого достаточно подать заявление через онлайн-форму", — обратилась к белорусам Светлана Тихановская.

Оппозиционный политик начала жаловаться на то, что белорусский диктатор делает все возможное, чтобы помешать продуктивной работе Координационного Совета. По ее словам, нельзя забывать о том, что он бросил за решетку членов президиума Лилию Власову, Сергея Делевського, Марию Колесникову и Максима Знака, задержал и выдворил из страны Ольгу Ковалькову, подверг преследованию Павла Латушко. Однако, по мнению оппозиционерки, давление со стороны режима Лукашенко ничего не меняет, поскольку Совет работает и не собирается самоликвидироваться.

Кроме того, команда Светланы Тихановской еще раз обратила внимание белорусов на то, что главной целью Координационного совета является признание недействительными официальных результатов выборов президента 9 августа, на которых бесспорным победителем был признан Александр Лукашенко, а также организация новых выборов по международным стандартам и с новым составом избирательных комиссий, а также прекращения политических репрессий в стране.

Как уже упоминалось ранее, Координационный совет Беларуси требует немедленного освобождения своих задержанных коллег, а также подтверждение возможности свободного возвращения в страну оппонентов Лукашенко.

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