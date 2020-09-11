Пришло время - у Зеленского сделали важное объявление о Донбассе

Новый раунд переговоров "нормандской четверки" — на уровне советников лидеров — планировали на пятницу, 11 сентября, в Берлине. В указанный день украинская делегация по очильництвом вицепремьера по вопросам евро— и евроатлантической интеграции Алексея Резникова уже прибыла в столицу Германии для встречи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По обнародованным данным, другим участником делегации стал руководитель ОПГ Андрей Ермак. Он обратил внимание на свидетельства стремление украинской стороны до окончания войны.

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров" Нормандской четверки "в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", — цитирует пресс служба ОПГ Ермака.

Политик добавил, продемонстрировало стремление к миру в том числе перемирие, его ввели с полуночи 27 июля.

"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата", — резюмировал Ермак.

Напомним, украинские медиа накануне предположили, что переговоры на уровне советников оказались под угрозой срыва. Якобы одним из условий ее стало проведение так называемой инспекции под населенным пунктом Шумы — с участием оккупационного режима и СММ ОБСЕ.

Украинская сторона последнего момента отменила зеркальный обзор района, в котором якобы находится "незаконные" позиции ВСУ. Поводом стали манипуляции оккупантов, как пытались осмотреть и другие районы, в которых находятся ВСУ. Отсутствие позиций в точке, которую они упоминали при выполнении требований, подтвердили даже наблюдатели ОБСЕ.

Как сообщал ONLINE.UA, новая встреча "нормандской четверки" на уровне глав государств может произойти уже в скором времени, утверждает украинский президент Владимир Зеленский. Для этого необходимо провести переговоры на уровне советников.