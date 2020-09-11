Что за глупость - Лукашенко потерпел позорное поражение на международной арене

Команда белорусского диктатора Александра Лукашенко потерпела еще одно позорное поражение на международной арене — 11 сентября стало известно о том, Международный валютный фонд не договорился с официальным Минском о сопутствующих условиях предоставления стране экстренного финансирования в размере 940 млн долларов для борьбы с распространением пандемии коронавирусу. Стоит обратить внимание на то, что еще в марте люди Лукашенко обратились в Фонд с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто. По словам представителя МВФ Джерри Райса, стороны не смогли найти способ преодолеть значительные разногласия относительно надлежащей реакции (власти — ред.) на эту проблему (антиэпидемические мероприятия — ред.) ". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Что касается Беларуси — мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах... Нужны гарантии прозрачности и соответствующие политические меры для обеспечения использования финансовых средств для борьбы с пандемией и содействие экономической стабильности ", — подчеркнул представитель МВФ.

Команда Александра Лукашенко пока отказывается комментировать заявления представителя Фонда и перспективы привлечения средств фонда. Что интересно, сам белорусский диктатор еще накануне выборов утверждал, что его государство не будет выполнять дополнительных условий МВФ, "которые навязывают при кредитовании и не касаются финансовой части соглашения".

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация. МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого танцевать не будем", — возмутился недавно скандальный политик.

Как сообщал ONLINE.UA, 10 сентября стало известно, что Кипр не поддержит санкции против представителей власти Беларуси за политические репрессии.