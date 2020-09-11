Литва неожиданно раскритиковала санкции ЕС против Беларуси - что случилось

Президент Литвы Гитанас Науседа обратил внимание на критическое недостаток санкции ЕС через резонансные события в Беларуси. Государственный лидер отметил, такие рестрикции не принесут пользы, потому что список содержит имени Александра Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DELFI.

По его словам, крайне важно нанести удар именно по лидеру режима.

"Сегодня у нас ситуация, когда и другие крупные государства мира еще только думают о введении санкций — США, Великобритания. Между тем Балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко. список без господина Лукашенко, наверное, достоин лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями и от них немного зависит во внутренней жизни Беларуси", — подчеркнул Науседа.

Президент Литвы назвал Лукашенко ответственным за зависимость белорусской экономики от России, на сегодняшний день не дает ему возможности балансировать между Западом и Кремлем — особенно в условиях давления последнего в вопросе интеграции.

"Поэтому он вынужден развернуться лицом к единому партнера, то есть к Владимиру Путину", — резюмировал Науседа.

Напомним, европейские санкции против белорусского режима сейчас проходят обсуждение, они станут сугубо персональными, чтобы не нанести вред населению республики.

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