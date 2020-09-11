СБУ подготовила много неприятных сюрпризов для Порошенко - в чем дело

Адвокаты бывшего украинского президента Петра Порошенко поделились неожиданными новостями — они заявили о том, что против политика началось расследование по 15 новым производствам. Эту информацию подтвердили юристы Игорь Головань и Илья Новиков. По их словам, не дает забыть о себе Андрей Портнов, который недавно опубликовал 15-е или 16-е производство. Согласно последним данным, теперь очередное производство имеет отношение к "Кузницы на Рыбацком". Головань стал утверждать, что дела сфабрикованы. Он также отметил, что дела открыли в СБУ. Стоит обратить внимание на то, что в процессах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирования терроризма, передает ONLINE.UA.

По словам юристов, новые дела дублируют предыдущие. Кроме того, отмечается, производства по "Кузни" возобновили по решению Печерского суда. Адвокаты бывшего президента предполагают, что судья Светлана Смык проявила "лояльность к Портнову", ведь больше года рассматривает дело о нарушениях самого Портнова. Адвокат видит в процессах след бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского, ведь в фабулах дел много говорится о банковском деле.

По словам Новикова, защита экс-главы государства убеждена, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров вместе с Портновым и Коломойским сплотились против Порошенко. Юрист обратил внимание на то, что Татаров говорит об аресте имущества Порошенко.

Больше всего внимания, по мнению адвокатов, будут уделять делам по телеканалу "Прямой" и "Кузни", а другие — это "отвлекающий маневр". Кроме того, Новиков отметил, что уже готовятся обыски на телеканале "Прямой".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее США ввели мощные санкции против украинского депутата Андрея Деркача, который недавно опубликовал пленки якобы с голосами Петра Порошенко и Джо Байдена.