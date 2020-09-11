Немедленно прекратите - России поставили новые срочные требования

Кремлевский агрессор должен немедленно вернуть украинский контроль над оккупированным Крымом. С такой сокрушительной заявлением выступили в Великобритании. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Лондона.

По словам дипломатов, британская сторона никогда не признает такого международного преступления, как аннексия украинского региона.

"Великобритания остается приверженной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Крыма. Великобритания призывает Россию немедленно прекратить нарушение прав человека, освободить политических заключенных и прекратить свой незаконный контроль над Крымом", — объявили в посольстве.

Британский посол в Киеве Мелинда Симмонс провела встречу с Антоном Кориневич — представителем президента в Крыму, а также его заместитель Дарьей Свиридовой и Тамила Ташева.

Стороны обсудили стратегию украинской власти, направленную на реинтеграцию и деоккупации полуострова, введение так называемого переходного правосудия. В то же время предметом беседы стала опасна экологическая ситуация, которая развивается в Крыму в результате оккупации, а также полное игнорирование прав человека там, в частности — религиозных свобод.

Напомним, Крым остается под незаконным российским контролем с февраля-марта 2014 года. Международное сообщество ввела жесткие санкции против агрессора — экономические и персональные.

Как сообщал ONLINE.UA, в Совете Евросоюза приняли долгожданное решение о санкционном давлении на Россию. Официальный Брюссель согласовал продление рестрикций, которые ввели более 6 лет назад через агрессию против Украины.