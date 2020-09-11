Боевики снова подставили Зеленского - у Путина мгновенно отреагировали

Команда российского президента Владимира Путина довольно быстро отреагировала на новость о том, что совместная инспекция участка у Шумов на Донбассе так и не произошла. Как уже упоминалось ранее, боевики проигнорировали договоренности с украинской властью и СММ ОБСЕ и начали озвучивать новые бессмысленные требования. Официальная Москва решила "выразить сожаление" и обратила внимание на то, что надеется, что следующая встреча политических советников "нормандской четверки" в Берлине будет способствовать прогрессу в вопросе мирного урегулирования. О позиции Владимира Путина рассказал его неизменный представитель Дмитрий Песков. Об этом сообщает ONLINE.UA с поиланням на "ТАСС".

"То, что инспекция не состоялась, — это, конечно, плохо и вызывает сожаление... Уверен, будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась. Ну, в общем, любой личный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, важен. И еще более важна результативность подобных разговоров", — цинично отметил представитель Путина.

Дмитрий Песков начал публино жаловаться на то, что довольно часто подобные разговоры приобретают характер "такого пустого по содержанию и по результативности общения". Однако на этот раз официальная Москва лелеет надежду, что "все же какие-то ощутимые результаты можно будет констатировать".

Как уже упоминалось ранее, 9 сентября участники минской Трехсторонней контактной группы по Донбассу неожиданно для всех договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Что важно понимать, необходимость такой инспекции вызвана тем, что недавно главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил украинскую власть в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. Поэтому пообещал обстрелять украинские позиции. Уже 10 сентября стало известно, что представители СММ ОБСЕ официально заявили о том, что зафиксировали новые нарушения договоренностей со стороны пророссийских сил на Донбассе.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, боевики на Донбассе приняли новое шокирующее решение в отношении мирного населения — все подробности можно найти в нашем материале.