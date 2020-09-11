Развивается очень быстро - известный хирург поразил заявлением о возможностях генной науки

Украинский хирург, профессор Евгений Колесников, который стал специалистом международного уровня и отличился в создании "золотого стандарта" в лечении морбидного ожирение, утверждает — учиться надо на протяжении всей жизни, особенно если ты врач. Тягу к новым знаниям, приведший доктора к передовой в 1980-е годы лапароскопической техники, никуда не исчез с годами — то регулярно посещает американский Гарвард для получения свежей информации о медицине, чтобы в дальнейшем передать ее своим студентам. Интересуется также профессор другими научными направлениями. Об открытии мировой науки за последние десятилетия Евгений Борисович рассказал во время эксклюзивного интервью для ONLINE.UA.

По словам хирурга, чрезвычайно впечатляющими оказались открытия человечества в генной сфере — это позволило специалистам разрабатывать различные проекты со стволовыми клетками.

"Наука развивается очень быстро. Честно говоря, я не ожидал, что на моем временном отрезке жизни будет разгадан человеческий геном. Но это произошло. Это сделали две американские компании: одна государственная, а вторая — международная программа, в которую входили США, Япония, Франция, Германия, Китай и Англия. И они в 1990 году начали программу на 10-15 лет для того, чтобы разгадать человеческий геном. Параллельно частная компания тоже начала исследования, и вот в этом параллельном конкурировании этот геном был разгадан", — пояснил профессор Колесников.

Он рассказал, черновой вариант исследования разработали еще в 2000 году, финальный завершили в 2003 году. Даже сегодняшняя наука еще не расшифровала от 5 до 8% человеческого генома, однако даже на этой стадии специалисты могут определять гены, от которых зависит разложения патологий. Изменения соответствующих частиц генома позволит убить болезнь на ранней стадии или вылечить ее.

2012 отличился сенсацией благодаря работе профессора Джона Гердона с Кембриджского университета и профессора Синъи Яманаки из университета Киото — они сумели перепрограммировать клетки из зрелых в молодые, за что получили Нобелевскую премию.

Напомним, что Евгений Борисович Колесников — ирург высшей категории, профессор кафедры общей и неотложной хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и одновременно профессор Киевского медицинского университета (с преподаванием хирургии на английском языке), доктор медицинских наук, профессор, член Ассоциации последипломного образования Гарвардского университета (США), вице-президент Всеукраинской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, член Американской академии косметической хирургии, лауреат Премии и Медали Международного колледжа хирургов (США) и Государственной премии Украины, академик Международной академии медицинских наук (IMSA), ведущий хирург медицинского центра Deva Clinique.