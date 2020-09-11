11 сентября в ведомстве немецкого канцлера в Берлине наконец начались долгожданные переговоры политических советников стран "нормандской четверки". Стоит обратить внимание на то, что делегацию от Украины возглавил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, в составе делегации также глава Офиса президента Андрей Ермак. Команду главы Кремля Владимира Путина традиционно представляет заместитель главы администрации президента РФ и куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак. По предварительным данным, главными темами переговоров политиков станет подготовка к скорейшему созыву саммита четверки и режим "тишины" в Донбассе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента и на заявление Андрея Ермака.

Глава ОП обратил внимание на то, что команда Владимира Зеленского сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. Официальный Киев убежден, что его следует провести как можно скорее. Кроме того, власти Украины отметили, что немецкий лидер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают эту идею.

"Но все понимают, что встреча руководителей должна произойти после того, как большинство того, о чем было договорено в Париже в декабре 2019 года, будет выполнено... Украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. И мы надеемся, что такая договоренность будет достигнута", — подчеркнул Андрей Ермак.

Стоит обратить внимание на то, что команда Владимира Зеленского будет нарушать и вопрос о возобновлении процесса обмена заложников — это остается одной из приоритетных задач официального Киева. Глава ОП отметил, что власти Украины выполнили свое "домашнее задание", и выразил надежду, что удастся достичь "очень серьезного прогресса" в этом вопросе.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, боевики бесстыдно подставили команду Владимира Зеленского и проигнорировали недавние договоренности — на выходку "ЛДНР" уже отреагировала официальная Москва.