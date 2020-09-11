Зеленский провел срочные переговоры из-за ситуации на Донбассе - что известно

События на Донбассе, которые произошли в течение последних дней, стали сигналом о серьезном обострении ситуации. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский провел неотложную телефонный разговор с албанским премьер-министром Эдди Рамой — он сейчас возглавляет ОБСЕ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

Прежде всего стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и перспективы переговоров "нормандского формата".

"Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предварительным заключалась в том, что эти были прицельными. мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НЗФ мы уже понесли потери — погиб один военный ВСУ, один был ранен", — напомнил Зеленский.

Рама в свою очередь выразил поддержку усилиям правительства Украины в попытках завершить войну.

"Также отметил, что сожалеет отсутствие взаимного движения противоположной стороны в этом направлении. Премьер-министр Албании отметил, что ОБСЕ — организация беспристрастна, но не безразлична. В этом контексте собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию", — отметили в ОПУ.

Напомним, накануне боевики отличились несколькими ультиматумами за якобы "незаконные" позиции ВСУ во населенным пунктом Шумы в Донецкой области. Украинская сторона опровергла это, даже в ОБСЕ подтвердили — никаких работ по 5 июля в районе не зафиксировано.

Как сообщал ONLINE.UA, у президента Владимира Путина довольно быстро отреагировала на новость о том, что совместная инспекция участка у Шумел на Донбассе так и не происходила. Как уже упоминалось ранее, боевики проигнорировали договоренности с украинскими властями и СММ ОБСЕ, они озвучили новые бессмысленные требования.