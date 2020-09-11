Секс и хорошая еда - это божественное удовольствие: Папа Римский ошеломил мир новым заявлением

Папа Римский Франциск продолжает развеивать мифы о грехах и запретах, которые на протяжении многих веков не давали покоя простым верующим. На этот раз понтифик решил рассказать, как он и церковь на самом деле относятся к тем удовольствиям, которые многими людьми до сих пор считаются табуированными. Папа Римский неожиданно для всех назвал секс и вкусную пищу "божественным" удовольствием. Кроме того, он даже объяснил, почему так считает в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини, который собрал яркие высказывания понтифика для книги TerraFutura. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на New York Post.

"Удовольствие исходит напрямую от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно просто божественное. Удовольствие от еды и наслаждение от секса исходит от Бога", — подчеркнул Папа Римский.

Понтифик обратил внимание на то, что удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранность человеческого рода.

"Удовольствие от еды существует для того, чтобы сохранить здоровье, как и сексуальное удовольствие для того, чтобы сделать любовь красивой и гарантировать сохранение человеческого рода", — подчеркнул Папа Римский.

Стоит отметить, что недавно понтифик записал срочное обращение ко всем людям, в котором напомнил о том, что вакцина против коронавируса должна быть доступной для всех людей, а особенно для бедного населения. По его словам, пандемия продемонстрировала тяжелое положение бедных и показала глобальное неравенство, царящее в мире.

"Как ни прискорбно, доступ к вакцине COVID-19 стал приоритетным для самых богатых. Было бы печально, если бы вакцина стала собственностью той или иной нации, но не была универсальной для всех", — отметил понтифик.