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Это произойдет 14 сентября - у Путина сообщили неожиданную новость

Политика | Читати новину українською
Это произойдет 14 сентября - у Путина сообщили неожиданную новость Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В Кремле наконец-то решились на громкое признание — там официально сообщили о том, что российский глава Владимир Путин все-таки готовится к неотложной встрече с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого не признают легитимным многие страны. Официальная Москва заявила о том, что политики устроят переговоры 14 сентября в Сочи. По предварительным данным, стороны намерены детально обсудить ключевые вопросы "дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кремля.

"14 сентября в Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом", — говорится в сообщении.

В Кремле обращают внимание на то, что Лукашенко и Путин будут обсуждать реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также "перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

Как уже упоминалось ранее, недавно неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на то, что исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом 14 сентября, и у Лукашенко "будет общение с президентом Путиным". Кроме того, представитель главы РФ убеждал международное сообщество, что вопрос слияния или поглощения Россией Беларуси не стоит на повестке дня предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву. По его словам, обсуждаться будет интеграция в рамках Союзного государства.

Нельзя также не упомянуть о том, что еще 3 сентября член команды главы РФ Владимира Путина и действующий премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что Москва и Минск "достигли прогресса по будущему "Союзному государству". Кроме того, стало известно, что практически все ключевые министры российского кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня. 

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Светлана Тихановская нашла способ остановить белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, встреча, переговоры, Кремль, Сочи, Беларусь, РФ, выборы в Беларуси, протесты
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