Мы не хотим - у Меркель поставили жесткий ультиматум Путину

В немецком правительстве предположили жесткую реакцию на агрессивные выходки Кремля против своих оппонентов, в частности — из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Министерство иностранных дел Гайко Маас объявил, что удар может быть нанесен по газопроводу "Северный
По обнародованным, данным, немецкая сторона способна остановить строительство масштабного энергетического проекту, который критиковали в Восточной Европе, в Украине и за Атлантикой.
"Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил", — цитируют СМИ министра Мааса.
Дипломат пояснил, правительство ФРГ может воздержаться от ответной реакции — только если российская сторона полноценно присоединится к расследованию покушения на упомянутого оппозиционера.
В то же время министр подчеркнул, не следует сужать дискуссию вокруг инцидента с Навальным исключительно к "Северному потоку". Отмена этого проекту приведет к серьезным последствиям, пока над ним работают около сотни компаний из 12 стран Европы, половина из них — немецкие.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу без сознания 20 августа. Уже 22 августа его направили в немецкую клинику, где местные специалисты обнаружили следы яда из группы "Новичок".
Как сообщал ONLINE.UA, Навальный полностью пришел в себя после поражения боевой ядом во время командировки. Немецкие врачи клиники "Шарите" обнародовали новости о состоянии политика. Сейчас он находится под усиленной охраной криминальной полиции, немецкие власти предполагает, что его могут организовать новые покушения. Правоохранители ввели "высокий уровень безопасности" — "Красная угроза".