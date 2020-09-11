Мы не хотим - у Меркель поставили жесткий ультиматум Путину

В немецком правительстве предположили жесткую реакцию на агрессивные выходки Кремля против своих оппонентов, в частности — из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Министерство иностранных дел Гайко Маас объявил, что удар может быть нанесен по газопроводу "Северный поток-2 ". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал ZDF.

По обнародованным, данным, немецкая сторона способна остановить строительство масштабного энергетического проекту, который критиковали в Восточной Европе, в Украине и за Атлантикой.

"Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил", — цитируют СМИ министра Мааса.

Дипломат пояснил, правительство ФРГ может воздержаться от ответной реакции — только если российская сторона полноценно присоединится к расследованию покушения на упомянутого оппозиционера.

В то же время министр подчеркнул, не следует сужать дискуссию вокруг инцидента с Навальным исключительно к "Северному потоку". Отмена этого проекту приведет к серьезным последствиям, пока над ним работают около сотни компаний из 12 стран Европы, половина из них — немецкие.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу без сознания 20 августа. Уже 22 августа его направили в немецкую клинику, где местные специалисты обнаружили следы яда из группы "Новичок".

Как сообщал ONLINE.UA, Навальный полностью пришел в себя после поражения боевой ядом во время командировки. Немецкие врачи клиники "Шарите" обнародовали новости о состоянии политика. Сейчас он находится под усиленной охраной криминальной полиции, немецкие власти предполагает, что его могут организовать новые покушения. Правоохранители ввели "высокий уровень безопасности" — "Красная угроза".