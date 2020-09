Участие женщин в выборах: равны ли правила игры?

15 сентября 2020 состоится медийный онлайн-марафон «Равенство в политике», направленный на поощрение публичного диалога относительно преимуществ гендерного равенства в политике, сообщает ONLINE.UA.

Во время различных событий онлайн-марафона женщины, которые начинают свой путь в политике, представительницы и представители местных органов власти и гражданского общества, лидерки и лидеры общественного мнения будут обсуждать такие вопросы:

новый Избирательный кодекс и его влияние на женщин, которые намерены баллотироваться;

насилие против активных женщин и способы эффективного противостояния этому;

преимущества гендерного равенства;

важность налаживания контактов и активизации взаимодействия для повышения роли женщин в политике.

Для обсуждения вопросов гендерного равенства в политике на медийном онлайн-марафоне присоединятся чрезвычайная и Полномочная Амбасадорка Канады в Украине Лариса Ґаладза, представители посольств США и Швеции; запланировано специальное обращение правительственной уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко. Приглашенной гостьей модерируемой дискуссии «Особенности Избирательного кодекса Украины 2020» является Ольга Айвазовская, председатель правления и координатор политических программ гражданской сети «Опора».

Во время медийного онлайн-марафона состоится несколько интерактивных событий с участием местных лидерок, которые планируют участвовать в выборах в местные советы и на должность городского головы.

Следите за ходом медийного онлайн-марафона «Равенство в политике» на страницах «Женщины — это 50% успеха Украины» в Facebook и на канале YouTube (онлайн-трансляция будет доступна на английском языке).

Медийный онлайн-марафон «Равенство в политике» организует Национальный демократический институт (НИИ) благодаря щедрой поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID Ukraine — USAID Украина), британского народа через Фонд развития эффективного управления Великобритании (British Embassy, Kyiv) , шведского народа через Посольство Швеции в Украине (Embassy of Sweden in Kyiv) и канадского народа через Посольства Канады в Украине (Embassy of Canada in Ukraine).

Национальный демократический институт (НИИ) является некоммерческой, неправительственной организацией, которая работает для усиления демократических институтов во всем мире путем привлечения гражданского общества, способствуя открытости и подотчетности власти.