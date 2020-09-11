Он совершил преступление - ставленник Путина начал публично угрожать Зеленскому и Украине

Оккупационные власти Крыма все чаще озвучивают официальному Киеву свои безосновательные претензии — на этот раз ставленник Кремля и так называемый глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов начал угрожать команде главы государства Владимира Зеленского. Скандальный политик подчеркнул, что считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые приказали перекрыть Северо-Крымский канал. По словам последнего, перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали более 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубое нарушение основных прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", — начал угрожать украинской власти Сергей Аксенов.

По убеждению пешки Владимира Путина, таким образом официальный Киев наказывает крымчан "за свободный выбор". С идентичными обвинениями также ранее выступала скандальная российская дипломат и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 11 сентября. По ее словам, "водная блокада Крыма" может расцениваться как "нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах".

Стоит обратить внимание на то, что с 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. Что интересно, российские власти сама признают, что в Крыму сейчас задействовала "худший сценарий". Согласно последним данным, за спасение Симферополя взялись даже военные. Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища, чтобы из пруда, образовавшегося качать воду на нужды Симферополя.

Как сообщал ONLINE.UA, Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и требует "организовать дипломатические переговоры по восстановлению подачи воды из Украины в Крым".