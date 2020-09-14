Как украинский врач спасал США от пандемии - хирург Колесников о своих методах

Профессор Евгений Колесников, сделал немалый вклад в развитие мировой хирургии, всегда говорит — человек не может быть врачом, если не учится, всю свою жизнь. Обучение в Одесском медицинском университете, работа в команде под управлением преемника — академика Александра Шалимова, защита кандидатской в начале 1980-х — все это стало фундаментом для его стремительной карьеры. Как хирург он начал осваивать лапароскопическую технику, она оказалась передовой для всего мира, поэтому множество иностранных специалистов хотели бы ознакомиться с навыками украинском. Так поезд к развитию специальности привел его сначала в Германию, а затем — в США. Все это Евгений Борисович рассказал ONLINE.UA во время эксклюзивного интервью.

Гарвардский университет, Бостон, Вашингтон — украинский профессор работал и учился, пока жил в Соединенных Штатах. Он практиковал во многих клиниках, прошел учебные программы системы здравоохранения, начал работать над лечением морбидного ожирения.

Доктор Колесников рассказал, американцы в начале 2000-х серьезно страдали ожирением, была якобы настоящая пандемия. Это, соответственно, давало чрезвычайные объемы для практики. Лапароскопическая техника, которой владел украинский специалист, полностью была преимуществом по сравнению с «классической» — когда для операции были необходимы надрезы до 25-30 сантиметров. Такой подход нередко приводил к инфекции и длительной реабилитации пациентов.

Лапароскопия, впрочем, имела также серьезные недостатки, но связаны они были непосредственно с ходом операции — длительная процедура, велика вероятность осложнений, они дороже по сравнению и не всегда возможны. Можно сказать, что Евгений Борисович воспользовался этим вызовом, вместе с командой коллег (D. Halmi и O. Anez) они разработали новейший метод Mini-open Roux-en-Y Gastric Bypass. Для него характерна высокая скорость — меньше одного часа, операция проходит благодаря Гастроеюнальная шунтирования через мини-лапаротомного доступа, не более 7-8 сантиметров. Эта технология позже получила статус "золотого стандарта".

"Что означает "золотой стандарт"? Метод включает два основных компонента: ограничительный, который не дает возможности съесть много пищи, так как из большого желудка создается маленький желудочек, вмещающий малое количество пищи. Кроме того, помимо остальной части желудка из пищеварения выключается и часть тонкой кишки (около 1,5 м) и, таким образом, человек меньше ест и меньше усваивается питательных веществ в его организме. За счет этого он и худеет. В чем особенность этой операции — она менее инвазивная, менее травматична. Мы, как разработчики метода, в 2004 году выступили с докладами на Всемирном конгрессе Международного колледжа хирургов в Эквадоре, Всемирном конгрессе хирургов в Токио, Европейском конгрессе в Праге. В последующие годы мы старались ездить по всему миру и показывать этот метод в разных странах. Пять-шесть раз в году мы выступали на различных всемирных и европейских конгрессах, показывая наш метод и отличные результаты операций. Сейчас этот метод широко используется в мировой хирургии в лечении морбидного ожирения", — пояснил профессор.

Напомним, что Евгений Борисович Колесников — ирург высшей категории, профессор кафедры общей и неотложной хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и одновременно профессор Киевского медицинского университета (с преподаванием хирургии на английском языке), доктор медицинских наук, профессор, член Ассоциации последипломного образования Гарвардского университета (США), вице-президент Всеукраинской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, член Американской академии косметической хирургии, лауреат Премии и Медали Международного колледжа хирургов (США) и Государственной премии Украины, академик Международной академии медицинских наук (IMSA), ведущий хирург медицинского центра Deva Clinique.