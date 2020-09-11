Все началось с рынка - украинцам напомнили о серьезной угрозе

Коронавирус в Украине не ослабляет хватку и делает ее только крепче, особую опасность представляет игнорирование эпидемических правил и массовые скопления людей. Министр здравоохранения Максим Степанов выступил с важным напоминанием для населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника в Чернигове 11 сентября.

По его словам, особое внимание безопасности надо уделять на украинских рынках именно с такой локации распространился вирус в Ухане.

"Большая часть продавцов была просто без масок или они были спущены вниз. То есть, могу констатировать, что все это не имеет никакого отношения к любому выполнение правил, каких-либо мер безопасности, я уже не говорю о таких вещах, как температурные скрининги. Никакого епидконтролю, конечно, не существует. и это очень обидно, потому что рынок — это большое количество людей, и он может стать серьезным местом вспышки COVID-19 . В Ухане все началось с рынка", — пояснил министр.

Он добавил, заниматься контролем по соблюдению всех необходимых правил должны представители Держспоживслужбы вместе с местной властью. Для этого необходимо вести не только политику штрафов, но и нормально организовывать торговлю.

"Мне кажется, что местные власти в состоянии организовать процесс торговли так, чтобы он был безопасным, и там нет ничего особенного — с этой организацией. Что такое не организация таких процессов по всей стране — это 3144 человека заболевшие на сегодня за сутки", — добавил Степанов.

Упомянутая им цифра — новый абсолютный антирекорд за сутки 10 сентября. По состоянию на утро в пятницу, количество общих случаев достигла 148 756.

Как сообщал ONLINE.UA, киевские власти приняла резонансное решение об усилении карантина, поскольку столица оказалась состоянию на 11 сентября в "оранжевой" зоне. Киевская городская администрация обнародовала весь перечень изменений, которые ждут населения.