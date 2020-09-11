Начинаем дипломатическую войну - в Украине окончательно лопнуло терпение после произвола людей Лукашенко

Политические и дипломатические отношения официальных Киева и Минска продолжают стремительно ухудшаться — особенно ситуация обострилась после того, как Госпогранкомитет Беларуси обнародовал видео осмотра автомобиля украинского посла Игоря Кизима на границе, который, что важно понимать, состоялся с нарушением Венской конвенции. При просмотре ролика видно, как сотрудник пограничного пропуска "Новая Гута" предупреждает украинского дипломата, что в соответствии с законодательством на него возложены обязанности по осуществлению пограничного контроля, который включает в том числе осмотр транспортного средства. Кизим сразу же напомнил о Венской конвенции, которая не запрещает осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, где он работает, если на это нет веских причин, передает ONLINE.UA.

"Так точно, потому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы просто осмотрим багажник. Личные вещи мы осматривать не собираемся", — заявил пограничник.

Стоит отметить, что украинский дипломат согласился открыть багажник, однако сразу же озвучил предупреждение, что "мы начинаем дипломатическую войну".

"Завтра вам будут звонить очень много людей... Вы сейчас делаете очень плохой шаг, я вам сразу говорю. Я буду писать завтра ноту, я в понедельник буду на работе. Теперь следующее. Ваш посол, когда будет ехать сюда... Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?" — поинтересовался украинский посол Кизим.

Что важно понимать, в Венской конвенции о дипломатических сношениях отмечается, что средства передвижения дипломатического представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. Кроме того, личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются исключения, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания.

"В этом случае обзор проводиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя", — говорится в сообщении.

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