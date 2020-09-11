Необходимо разрушить настоящее - Лукашенко удивил очередным обвинением

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми нареканиями в адрес протестующих. Он утверждает, будто молодежь не может самостоятельно мыслить, поскольку ее "тащат на улицы". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публичное выступление диктатора.

По его словам, молодежь готова будь на что, даже на разрушение страны, потому что не может "знать всех невзгод лихих 90-х ".

"Печально, что наших детей тянут на улице. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости", — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, что "жизнь — не ролик из интернета", поскольку ничего "не отмотаешь" назад.

Примером плохой жизни непризнанный президент назвал страны, которые прошли через так называемые цветные революции, они остались в состоянии конфликтов, которые тлеют.

Напомним, общественно-политический кризис в Беларуси вспыхнула в день выборов президента 9 августа, Центризбирком не "увидел" никаких фальсификаций или нарушений и объявил победителем Александра Лукашенко. Тысячи белорусов вышли с протестом на улицы, а международное сообщество после шокировала жестокость силовиков при подавлении акций.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Литвы Гитанас Науседа обратил внимание на критическое недостаток санкции ЕС через резонансные события в Беларуси. Государственный лидер отметил, такие рестрикции не принесут пользы, потому что список содержит имени Александра Лукашенко. По его словам, крайне важно нанести удар именно по лидеру режима.