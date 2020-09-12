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Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 12 сентября

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Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 12 сентября Коронавірус в Україні — останні новини 12 вересня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в субботу, 12 сентября, зафиксировали 3103 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 151859 человек, из них 3148 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 68346 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 80365 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 12 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 12 сентября (1)

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 12 сентября заболели уже более 28,6 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 304 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 24 месте, среди стран Европы — на 14 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 919 тысяч людей, вылечились – более 20,5 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 12 сентября (2)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 12 сентября (3)

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 14 сентября карантин усилят в 37 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19. В "красную" зону включили:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Перемишлянський и Пустомытовский районы Львовской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
  • город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 12 сентября (4)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что делать, если появились симптомы коронавируса — Минздрав обновил алгоритм относительно оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, эпидемия, количество больных, статистика 12 сентября, статистика по областям, Украина, Минздрав, последние новости о коронавирусе
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Обновлено:10:11, 12.09.2020

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