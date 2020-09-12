Путин занял жесткую позицию по Донбассу - что решили в команде Зеленского

Накануне в ведомстве немецкого канцлера в Берлине состоялись долгожданные переговоры политических советников стран "нормандской четверки", которые длились семь часов. Делегацию от Украины представляли вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Офиса президента Андрей Ермак, представители СНБО, Верховной Рады, министерств обороны и иностранных дел. Команду президента России Владимира Путина традиционно представляет заместитель главы администрации президента РФ и куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак. Стороны переговорного процесса уже подвели главные итоги нормандских переговоров, на которых не обошлось без очередных ультиматумов Кремля. О чем догвоорились команды Путина и Зеленского, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

На Банковой сообщили, что стороны достигли договоренностей о продлении режима "тишины" на Донбассе, который действует с 27 июля. Представители официального Киева уверили участников переговорного процесса, что Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.

"Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд", — отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Также течение семи часов делегации прошлись практически по всем пунктам, которые касаются договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых в Париже — это и вопросы безопасности, и политические моменты, и доступ Красного Креста, и освобождение удерживаемых лиц.

"Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время. Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран — участниц "Нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовку Берлинского саммита в нормандском формате", — подвели итоги нормандских переговоров у Зеленского.

В команде Путина подтвердили, что стороны договорились о продлении режима прекращения огня на Донбассе и о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, как с одной, так и с другой стороны.

"Представители лидеров стран нормандской четверки обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, однако прорыва достичь не удалось. Не по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений", — отметил Козак.

Также Козак заявил, что во время переговоров стороны договорились, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий постановление о местных выборах в Украине, которое, по мнению представителей ОРДЛО, нарушает Минские соглашения. Член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Андрей Костин подтвердил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, на чем настаивает Кремль. В то же время вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что команда Зеленского по этому вопросу ничего не обещала Кремлю, а только проинформировала, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией.

Как известно, на предыдущем заседании ТКГ по Донбассу глава делегации Леонид Кравчук решил пойти на уступки Кремлю, который требует проведения местных выборов в ОРДЛО. Он уже подал соответствующее предложение в Верховную Раду, где должны принять решение об изменении поставления о проведении местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Меркель настаивает, чтобы украинские власти решили политические вопросы в минских переговорах по Донбассу относительно проведения выборов в ОРДЛО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на это требование. Он подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, но и не допустит создания в середине страны мины замедленного действия.