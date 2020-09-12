Этому есть предел - украинцам сделали важное предупреждение

Глава Минздрава Максим Степанов оперативно отреагировал на ситуацию с коронавирусом в Украине, которая стремительно ухудшается. Он предупредил украинцев, что Украина идет не по лучшему сценарию пандемии и нагрузка на медсистему страны колоссально растет ежедневно, что может привести к коллапсу и тому, что скоро уже не будет хватать врачей для лечения больных. Поэтому уже в понедельник, 14 сентября, Степанов проведет селекторное совещание с мэрами городов, чтобы пересмотреть карантинные ограничения в стране. На нем будет также рассмотрен вопрос школ. Об этом министр здравоохранения сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2000, а сейчас 3000 новых случаев COVID-19 в сутки, с одной стороны. С другой стороны, легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, установленные в государстве, мы идем не по самому хорошему сценарию, это мягко говоря. Потому что с такой же скоростью мы можем перейти 4000 новых случаев COVID-19 в сутки. А что за этим? За этим у нас есть наши больницы, которые будут заполняться, будет расти нагрузка. А этому есть предел. Как бы мы не хотели, но количество коек все равно имеет предел. И они могут просто заполниться, и нам просто банально может не хватить врачей, которые будут оказывать такую медицинскую помощь. Я думаю, что стоит иногда просматривать кадры из Бергамо, из того, что было в Италии, для того, чтобы осознавать, что COVID — это серьезно", — предупредил Степанов.

Министр допустил, что в Украине могут пересмотреть карантинные ограничения, которые действуют в городах и областях "красной" зоны. При этом он выступил за то, чтобы дети учились и ходили в школы.

"Я сторонник того, чтобы наши дети учились и ходили в школу, но обстоятельства — распространение болезни... Что касается учебного процесса. У нас не было бы таких всплесков заболеваемости, если бы мы придерживались базовых правил — маска, дистанция, чистые руки. В понедельник я инициирую разговор с мэрами городов, так как очень важно выполнение противоэпидемических мероприятий. Мы будем смотреть, что мы можем сделать в школах. То, что касается просмотра ограничений на "красном" уровне опасности, я не исключаю такой возможности. Тем более, что условно говоря, такие города как Черновцы долго находятся на этом уровне. Мы посмотрим каким образом мы сможем это сделать", — добавил Степанов.

Важно напомнить, что Всемирная ассоциация здравоохранения несколько дней назад срочно обратилась ко всему международному сообществу и настоятельно призвала каждую страну мира готовиться к новому этапу пандемии COVID-19 и инвестировать в здравоохранение. Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также обратил внимание на то, что нынешняя эпидемия — не последняя.