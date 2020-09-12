Команда Зеленского согласилась с требованием Кремля, но при одном условии

Команда украинского лидера Владимира Зеленского решила пойти на компромисс с боевиками ОРДЛО и согласилась провести инспекцию позиций ВСУ вблизи Шумов, на чем настаивают представители вооруженных формирований оккупированного Донбасса и, как оказалось, официальный Кремль. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пояснил позицию официального Киева относительно этой скандальной договоренности, которая вызвала резонанс в украинском сообществе и политических кругах. Он пояснил, что скандальная инспекция должны была состояться 10 сентября и на ее проведении настаивал лично помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак. Однако боевики сознательно сорвали ее — представители так называемой "ДНР" выдвинули дополнительные требования, о которых ранее не договаривались, на которые не согласился официальный Киев. Кравчук отметил, что несмотря на это, Украина готова пойти на компромисс с боевиками ОРДЛО и провести инспекцию позицию ВСУ на линии разграничения позже, но только после того, как подкомиссия ТКГ по безопасности проведет консультации по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что в ОБСЕ согласились с предложением Киева и предоставят своего представителя для инспекции в рамках исключения, как единовременное действие, которое в будущем не будет повторяться. Об этом Кравчук сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает ONLINE.UA.

"Именно 9 сентября, как реакция на все эти события (на угрозы главаря "ДНР" открыть огонь по позициям Объединенных сил под Шумами, — ред.) состоялось внеочередное заседание ТКГ в форме видеоконференции. Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин Козак, советник президента России Владимира Путина. Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень был так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения, не будет... И причиной такого спича было то, что, мол, у деревни Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", — рассказал Кравчук об ультиматуме Кремля.

В ответ на это требование Козака украинская сторона, по словам Кравчука, представила документ с отчетом миссии ОБСЕ, в котором зафиксировано, что за период режима тишины на Донбассе никаких работ не проводилось, а вышеназванная траншея была вырыта еще до согласования договоренностей о перемирии от 22 июля. Однако, боевики ОРДЛО сказали, что имеют свои наблюдения, которые подтверждают, что такие работы ведутся.

"10 сентября в два часа дня должно было состояться это общее инспектирование. Но вдруг утром представители ОРДЛО выдвинули дополнительные условия, что, мол, еще три точки нужно исследовать, нужно провести новые наблюдения и составить некий протокол, о чем не шло и речи при обсуждении. Мы тогда сказали, что не согласны, потому что этот вопрос даже не обсуждался. После этого начался прицельный огонь по тому пункту, где находилась миссия и где находился представитель ОБСЕ. Это была не просто угроза, а реальные действия, стрельба. Нам быстро удалось предпринять шаги, которые обезопасили жизни этих людей", — пояснил срыв скандальной договоренности Кравчук.

Несмотря на эту опасную провокацию, Киев готов согласиться с требованием Кремля и боевиков ОРДЛО провести инспекцию позицию ВСУ вблизи Шумов, но только после того, как подкомиссия по безопасности проведет обсуждение и выяснит причины обстрела позиций под Шумами.

"Мы не возражаем при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ. В ОБСЕ с нами согласились и сказали, что такого представителя предоставят в рамках исключения, как единовременное действие, которое в будущем не будет повторяться", – добавил Кравчук.

Как известно, 9 сентября участники минской Трехсторонней контактной группы по Донбассу неожиданно для всех договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Необходимость такой инспекции вызвана тем, что недавно главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил украинскую власть в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов, в связи с чем пообещал обстрелять украинские позиции. Уже 10 сентября стало известно, что представители СММ ОБСЕ официально заявили о том, что зафиксировали новые нарушения договоренностей со стороны пророссийских сил на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Путина выдвинула очередной ультиматум Зеленскому на переговорах советников лидеров стран нормандской четверки, которые состоялись накануне в Берлине.