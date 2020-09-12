Наступило время - Европарламент готовит крайне неприятный сюрприз Путину

У европейских парламентариев заканчивается терпение из-за ситуации в Беларуси — они сделали последнее мощное предупреждение президенту России Владимиру Путину, который поддерживает режим Александра Лукашенко. В частности, депутат Европарламента из Германии Сергей Лагодинский предлагает доходчиво объяснить Кремлю позицию ЕС по Беларуси и для начала включить в санкционный список российских пропагандистов, которые поддерживают Лукашенко. Такой шаг, по мнению евродепутата, станет сигналом и посланием Путину, для которых уже наступило время. Об этом Лагодинский заявил во время вебинара "Новая Беларусь без Лукашенко: строя европейскую стратегию", передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Ключи от ситуации в Беларуси сейчас совсем не в Брюсселе, а, к сожалению, в Москве. Остается вопрос, что нам с этим делать. Заявления Путина и его информационных структур довольно понятны — он принял решение поддержать Лукашенко. В этих условиях мы должны применить давление. Наша позиция была очень доходчивой относительно действий Кремля в случае с Навальным. Настало время быть столь же понятными относительно позиции Москвы в случае с Беларусью", — пояснил свою позицию немецкий европарламентарий.

Лагодинский также считает, что санкции ЕС в случае Беларуси должны выходить за рамки индивидуальных ограничений и Западу стоит их расширить.

"Если включить пропагандистов с российскими паспортами в список «белорусских» санкций, это будет мощным сигналом. Мы еще должны выяснить, возможно ли это с правовой точки зрения, но это могло бы стать мощным посланием, что мы видим, кто является реальными врагами и оппонентами демократической оппозиции и демократического движения в Беларуси", — добавил Лагодинский.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления ЦИК победителем выборов Александра Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Важно отметить, европейские санкции против белорусского режима сейчас проходят обсуждение. При этом, по данным СМИ, Лукашенко в санкционном списке пока не фигурирует.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин готовится к неотложной встрече с Александром Лукашенко, которого не признают легитимным президентом Беларуси многие страны. Официальная Москва заявила о том, что политики устроят переговоры 14 сентября в Сочи. По предварительным данным, стороны намерены детально обсудить ключевые вопросы "дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества".