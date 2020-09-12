Венедиктова обратилась ко всем украинцам с неожиданным заявлением - в чем дело

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась ко всем украинцам и сообщила, что не собирается уходить в отставку. Она пояснила, что заявление на увольнение при приеме на должность она, в отличие от других чиновников, не писала, поэтому покинет свой пост, пока соответствующее решение не примет Верховная Рада. С таким громким заявлением генпрокурор Украины выступила в эфире одного из украинских телеканалов, отметив, что знает точно, кто распускает слухи о ее отставке, передает ONLINE.UA.

"Заявление об увольнении по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует. Более того, я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", — заявила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что намерена изменить правоохранительную систему в Украине — она уверена, что у нее есть шанс.

"Мне просто — я писала программу кандидата в президенты Владимира Зеленского, я писала программу партии "Слуга народа", была в пуле экспертов. Для меня это все серьезно, я не пришла посидеть в креслах, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу", — подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова добавила, что покинет свой пост только если Верховная Рада примет соответствующее решение и сделает это в установленном законом порядке.

"Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", — отметила она.

Пока же, по словам Венедиктовой, она продолжит заниматься разработкой стратегии развития органов прокуратуры, концепцией развития органов правопорядка и перезагрузкой областных прокуратур.

"Нельзя в государстве жить без стратегии, без плана, хоть на какую-то перспективу. Поэтому, мне кажется, нам очень важно для органов правопорядка этот план прописать, и перепрошить все. Вот это мне сейчас очень интересно. Мы занимаемся сейчас очень плотно областными прокуратурами. Закончим с ними, и думаю, что где-то в конце месяца должны стартануть с аттестациями местных прокуратур. Поэтому работы много, и я занята сейчас тем, чем занята", — указала она.

Напомним, Ирина Венедиктова возглавила Генпрокуратуру Украины 14 марта 2020 года. На должности Генпрокурора она сменила Руслана Рябошапку, которому Верховная Рада выразила недоверие и тем самым уволила его. До этого Венедиктова временно исполняла обязанности Директора Государственного бюро расследований.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Венедиктова неожиданно для всех поручила своему новому заместителю Максиму Якубовскому, который работал с кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, надзор за производствами о военных преступлениях, о преступлениях против Майдана, о преступлениях правоохранителей.