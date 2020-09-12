До 9 октября - у Лукашенко шокировали мир новым решением

В Беларуси уже второй месяц проходят масштабные протесты — они начались 9 августа после президентских выборов, результаты которых не признали жители страны и международное сообщество. Белорусы требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов. Несмотря на ситуацию в стране, администрация президента готовит инаугурацию Лукашенко. В ЦИК, правда, пока понятия не имеют, когда она состоится, но отметили, что по закону инаугурация должна состояться в течение двух месяцев, т.е. до 9 октября. Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

"Все организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок после проведения выборов должна быть назначена инаугурация", — пояснила Ермошина.

Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%. Белорусы и страны ЕС посчитали такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Однако Лукашенко не собирается уступать ни жителям страны, ни Западу. Он привел в боевую говность армию страны якобы из-за угрозы со стороны НАТО. При этом он заручился поддержкой президента России Владимира Путина, который пообещал Лукашенко военную помощь и необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европарламент готовит крайне неприятный сюрприз Путину — там хотят ввести санкции против российских пропагандистов, которые поддерживают Лукашенко, чтобы дать мощный сигнал Кремлю относительно позиции Запада по Беларуси.