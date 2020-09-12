Уже с 2021 года - украинцам дали новое громкое обещание

В субботу, 12 сентября, во Всемирный день экстренной медицинской помощи глава Минздрава Максим Степанов обратился ко всем украинцам и пообещал, что уже с 2021 года в Украине будут действовать новые правила вызова скорой помощи, благодаря которым к пациентам смогут приезжать бригады медиков, которые ближе всего находятся, чтобы при критических вызовах скорая помощь могла быть на месте мгновенно. Он уверил, что для "скорых" будут также четко определены маршруты и будут закуплены новые автомобили, что положительно отразится на нормах времени выездов ЭМП, в которые на сегодняшний день укладываются только на 31%. По каким правилам украинцы будут вызывать скорую помощь уже в следующем году, Степанов сообщил в ходе ежедневного брифинга, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В 2021 году будет изменен алгоритм диспетчеризации. Все вызовы ЭМП будут разделены на 4 типа: критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Также в 2021 году вводится принцип экстерриториальности — межобластные выезды бригад ЭМП. Минздрав просматривает систему маршрутизации пациентов", — пояснил Степанов.

Министр добавил, что Минздрав определил норматив по времени проезда автомобилей ЭМП к пациенту. Сейчас, по его словам, только 31% вызовов соответствуют установленному нормативу. Министерство планирует, что в 2021 году этот показатель составит 60%, в 2022 году — 75%, а в 2023 — 85%.

Кроме того, по утверждению Степанов, Минздрав уже инициировал существенное увеличение финансирования экстренной медицинской помощи из государственного бюджета в 2021 году. Он рассчитывает на существенное повышение зарплат работников "скорой помощи". Например, зарплата врачей, по плану Степанова, должна составлять не менее 20 тысяч гривен, фельдшера — 15-17 тысяч гривен.

Напомним, 19 июля Кабмин принял решение о повышении зарплат медикам с 1 сентября 2020 года. Врачам, независимо от должности, было решено повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам — в размере 25%.

Также с 1 сентября пообещали значительно поднять зарплаты сотрудникам экстренной медицинской помощи, а в следующем году Минздрав инициирует повышение зарплат водителей скорой помощи до 10-12 тысяч гривен, диспетчеров — до 12-13 тысяч, фельдшеров — до 14-16 тысяч, врачей — до 20-22 тысяч гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Степанов оперативно отреагировал на ситуацию с коронавирусом в Украине, которая стремительно ухудшается. Он предупредил украинцев, что Украина идет не по лучшему сценарию пандемии и нагрузка на медсистему страны колоссально растет ежедневно, что может привести к коллапсу и тому, что скоро уже не будет хватать врачей для лечения больных.