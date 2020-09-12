В Украине внезапно изменили позицию относительно Донбасса - что происходит

Центральная избирательная комиссия резко изменила решение относительно проведения местных выборов на Донбассе, где ранее в 18 громадах их отменили из-за невозможности проведения голосования. В ЦИК заявили, что выборы там могут назначить в любой момент и они могут состояться весной 2021 года. Член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый при этом пояснил, что выборы на Донбассе смогут состьяться только в случае предоставления соответствующих выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. Об этом он заявил во время шестого "Донбасс Медиа Форума", передает ONLINE.UA.

"Мы выходим из того, что выборы могут назаначены в любой момент... Получивши выводы ВГА о том, что соответсвующие территории не содержат угроз как реальных, так и потенциальных, и на таких территориях можно назначать выборы, ЦИК стопроцентно отреагирует", — сказал Постивый.

Представитель ЦИК напомнил, что действующий Избирательный кодекс позволяет назначать выборы два раза в год — осенью и весной. Поэтому, по его словам, если ситуация с безопасностью будет улучшена, то ЦИК не будет затягивать с решением о проведении голосования.

Напомним, ранее ЦИК определила список территориальных громад на Донбассе, где невозможно провести местные выборы. В Луганской области таких – 8, в Донецкой – 10. Местные выборы не будут проводиться в фактическом областном центре Луганской области — городе Северодонецке, а также в других общинах двух областей, а именно – в городах Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецк, Станица-Луганская, Попасная, Счастье, в Донецкой области невозможно проведение выборов в Бахмутском, Волновахском, Мариупольскомо и Покровском районах.

При этом на остальной территории Украины выборы должны пройти 25 октября. В ЦИК подчеркнули, что голосование могут отменить только в двух случаях — при введении военного положения или введении чрезвычайного положения. При этом, на территориях, которые будут находится в "красной" зоне карантина из-за коронавируса, выборы не отменят.

Как сообщал ONLINE.UA, Кремль требует, чтобы Украина провела местные выборы и на оккупированном Донбассе. В команде Зеленского уступили из-за ультиматума Москвы и внесли предложение о внесении изменений в соответствующее постановление ВРУ.