Теперь официально - Елена Зеленская сообщила украинцам важную новость

Украина официально стала участницей международного проекта "Партнерства Биарриц", направленного на установление равенства женщин и мужчин. Об этом 12 сентября сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая была инициатором участия нашей страны в этом проекте — она направила соответствующее письмо в Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики с заявлением об участии Украины в "Партнерстве Биарриц" и сегодня в ходе торжественного мероприятия в Киеве получила официальный ответ. Что значит официальный статус участницы Партнерства Биарриц для Украины и что теперь изменится для украинцев, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

В письме министра Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ива Ле Дриана, в котором подтверждено участие Украины в "Партнерстве Биарриц" говорится о новых обязательствах, которые были взяты украинским правительством на законодательном и нормативном уровнях в рамках проекта. Это — предоставление отпуска по уходу за ребенком как матери, так и отцу, внедрения законодательства по борьбе с проявлениями сексизма, домашнего или сексуального насилия. В рамках партнерства Украины также берет на себя обязательства в пяти сферах — развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения; обучение принципам равенства женщин и мужчин; предотвращение насилия; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин; создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

"Теперь официально! Украина получила статус полноправного участника «Партнерства Биарриц». С одной стороны — это уже результат, но с другой — только начало пути к установлению равных возможностей для всех украинский. Пути, который Украина уже проходит, опираясь на опыт и поддержку стран — участниц Партнерства. Я благодарю всех причастных к компетентному и, что не менее важно, вдохновенному определению нашей дорожной карты. Набираем скорость!", — поделилась новостью Зеленская в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 12 Сен 2020 в 12:40 PDT

Напомним, "Партнерство Биарриц" было основано в 2019 году лидерами стран G7 на саммите во французском городе Биаррице под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Цель этого партнерства – усиление ответственности стран "Большой семерки" и консолидация усилий других государств по достижению гендерного равенства во всем мире.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленская подписала Меморандум о взаимопонимании с ЮНИСЕФ. Этот документ предусматривает сотрудничество Украины и Фонда, направленное на защиту прав и интересов детей в различных сферах.